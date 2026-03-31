Uzmanından kritik 'kulaklık' uyarısı: Sessiz tehlike kapıda!

Mart ayı boyunca kutlanan işitme sağlığı farkındalık çalışmaları kapsamında konuşan Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Altıner, modern yaşamın getirdiği gürültü kirliliği ve yanlış kulaklık kullanım alışkanlıklarının işitme yetisini tehdit ettiğini vurguladı.

"KULAKLIK SESİNE DİKKAT"

İşitmenin sosyal hayata katılım ve yaşam kalitesi için en temel duyulardan biri olduğunu belirten Altıner, özellikle genç nesli etkileyen risk faktörlerine değindi:

"Günümüzde yüksek sesle kulaklık kullanımı ve gürültülü ortamlarda uzun süre bulunmak işitme sağlığını doğrudan olumsuz etkiliyor. İşitme kaybı yaşlanma ve enfeksiyon kaynaklı olabileceği gibi, tamamen önlenebilir olan gürültü maruziyeti nedeniyle de ortaya çıkabiliyor."

ERKEN BELİRTİLERİ NASIL ANLARIZ?

İşitme kaybının sinsice ilerleyebileceğini ifade eden Dr. Altıner, bireylerin kendi kendilerini gözlemleyebileceği erken uyarı sinyallerini sıraladı:

Televizyonun sesini normalden fazla açma ihtiyacı,

Karşılıklı konuşmalarda kelimeleri sık sık tekrar ettirme,

Kalabalık ve gürültülü ortamlarda diyalogları anlamada güçlük çekme.

Altıner, bu belirtileri yaşayan vatandaşların vakit kaybetmeden bir KBB uzmanına başvurarak işitme testi yaptırmaları gerektiğini hatırlattı.

"TEMİZ TUTUN AMA KURCALAMAYIN"

Toplumda yaygın olan kulak temizleme alışkanlıklarına dair de önemli bir uyarıda bulunan Altıner, "Kulaklarımızı temiz tutmalı ancak asla kurcalamamalıyız" dedi. Kulak yoluna sokulan yabancı cisimlerin geri dönülemez hasarlara yol açabileceğini belirten uzman, tarama programlarının önemine dikkat çekti. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ulusal yeni doğan ve okul çağı taramaları sayesinde işitme kayıplarının erkenden tespit edilebildiğini ifade etti.

BİYONİK KULAK İLE YENİ BİR DÖNEM

Tedavi yöntemlerinin teknolojinin yardımıyla çok geliştiğini müjdeleyen Altıner, "Günümüzde hiç duyamayan kişilerin bile biyonik kulak denilen cihazlarla tedavisi mümkündür. İlaç, cerrahi müdahale veya işitme cihazları ile hastalarımızın yaşam kalitesini artırabiliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.