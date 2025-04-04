Uzmanından kritik uyarı: ‘Kalp krizine bağlı ani ölümleri önlemek mümkün’

Yayınlanma: 04.04.2025 - 17:39

Güncelleme: 04.04.2025 - 17:39

Modern yaşamın getirdiği stres, düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı, kalp ve damar hastalıklarını artırarak ani ölümlerin en büyük nedenlerinden biri haline getiriyor. Ancak erken teşhis ve doğru müdahalelerle kalp krizine bağlı ani ölümleri önleme mümkün. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Cemal Sağ, kalp sağlığını korumanın önemi hakkında açıklamalarda bulundu.



"RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT"



Kalp krizine bağlı ani ölümlerin, genellikle önceden belirti vermeyen sessiz ilerleyen damar tıkanıklıkları sonucu meydana geldiğini dile getiren Prof. Dr. Sağ, "Hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, sigara kullanımı, aile öyküsü ve hareketsiz yaşam gibi risk faktörleri, kalp damar hastalıklarının temel nedenlerindendir. Bu faktörleri kontrol altına almak, riski önemli ölçüde azaltır" diye konuştu.



"ERKEN TANI HAYAT KURTARIR"



Düzenli kardiyolojik kontrollerin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Sağ, "Özellikle 40 yaş üstü bireylerin, ailesinde kalp hastalığı olanların ve risk faktörleri taşıyan kişilerin mutlaka düzenli muayene olması gerekiyor. Basit bir EKG, efor testi, sanal anjiyo ya da anjiyografi ile damar tıkanıklıkları erken dönemde tespit edilebilir" ifadelerini kullandı.



"SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENIİN"



Kalp krizine bağlı ani ölümlerin önüne geçmek için alınması gereken önlemleri sıralayan Prof. Dr. Sağ, şu önerilerde bulundu:

"Sağlıklı ve dengeli beslenin, aşırı tuz ve yağ tüketiminden kaçının. Düzenli egzersiz yaparak kalbinizi güçlendirin. Sigara ve alkolden uzak durun. Stresten mümkün olduğunca kaçının ve uyku düzeninize dikkat edin. Düzenli sağlık kontrollerinizi aksatmayın."



"KALP MASAJI HİÇ BIRAKILMAMALI"



Kalp krizi anında hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Sağ, "Eğer bir kişi kalp krizi geçirerek bilincini kaybeder ve nefes almaz hale gelirse, vakit kaybetmeden 112 Acil Servis aranmalı ve hemen kalp masajına başlanmalıdır. Kalp masajı hiç bırakılmamalı, sağlık ekipleri gelene kadar ritmik şekilde devam ettirilmelidir. Zamanında ve doğru yapılan kalp masajı, hastanın hayatta kalma şansını önemli ölçüde artırır" diye konuştu.