Uzmanından meme kanserinde '40 yaşa dikkat' uyarısı
Genel Cerrahi Bölümü'nden Doç. Dr. Fatma Ümit Malya, meme kanserinde erken tanının hayati önem taşıdığını, 40 yaşından itibaren yılda bir kez mamografi çektirilmesi gerektiğini bildirdi.
Genel Cerrahi Bölümü'nden Doç. Dr. Fatma ÜmitMalya, Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na ilişkin açıklamada bulundu.
20 yaşından sonra her kadının muayene olması gerektiğini ve özellikle riskin arttığı 40 yaşından sonra mamaografi çektirmesi gerektiğini vurgulayan Malya, "Meme kanseri oluşum aşamasında belirgin bir bulgu vermez. Erken bulgular ancak radyolojik görüntülerde özellikle de mamografide ortaya çıkar. Bu sebeple kadınları kontrollerini aksatmamaları önemli. Bunların dışında, kadınların aylık olarak kendi kendine meme muayenelerini yaparak herhangi bir değişiklik fark etmeleri durumunda doktora başvurmalıdır. Memede herhangi bir şekil bozukluğu, asimetri veya bir kitle fark edilmesi erken tanı için çok önemli." ifadelerini kullandı.
"ŞİKAYETİ BEKLEMEDEN MUAYENE OLUN"
Malya, memede, koltukaltında kitle, meme başında ve cildinde çekilme, ciltte portakal kabuğu görünümü, iyileşmeyen yara veya kabuklanma, meme başından kanlı akıntı olması, meme başında egzama tarzı kızarıklıklar meme kanseri belirtisi olabileceğini aktararak, şunları kaydetti:
"Ağrı genellikle kanserle beraber görülmez ancak, ağrı olması da kitlenin kanser olmadığı manasına gelmez. Tarama programlarında saptanan meme kanserlerinde olduğu gibi, bazen de hastanın hiçbir şikayeti olmaz. Meme kanseri ile beslenme arasında yakın ilişki var. Hayat alışkanlıkları ve beslenme düzeni değiştirilerek, meme kanserinin önüne geçilebiliyor. Özellikle yağlı protein ağırlıklı beslenme, fazla şeker ve hazır paketli gıda tüketimine dikkat edin. Et ürünlerini, ızgara tercih ederek sebze ve meyve tüketme alışkanlığını artırın. Yağlı kızartmalı hamur işlerinden ve hazır paketli şekerli gıdalardan uzak durun. Günde yarım saat yürüyüş yapın. Sigara ve alkol tüketimini sınırlamak, mümkünse tüketmemek riski azaltıyor."
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