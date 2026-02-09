Uzmanından uyarı: 'Bu kanserin erken evrede hiçbir belirtisi yok'

Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan rahim ağzı kanserinde tarama testleri konusundaki farkındalığın artması, hastalığın henüz belirti vermediği erken evrelerde yakalanmasını sağlıyor.



Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Aynur Eken, rahim ağzı (serviks) kanseri farkındalık ayı kapsamında İHA muhabirine bilgi vererek serviks kanserinin en büyük nedeninin HPV olduğunu söyledi.



"SERVİKS KANSERİNDEN KORUNMAK MÜMKÜN"



Serviks kanserinin erken teşhis edildiğinde tamamen hayat kurtarıcı olabileceğini vurgulayan Dr. Eken, "Bu nedenle bilinçli olmak çok önemli. En önemli risk faktörü, Human Papillomavirus (HPV) olarak bilinen virüstür. Bu virüsün farklı türleri vardır ve siğillere de neden olabilir. Serviks kanserlerinin yaklaşık yüzde 90’ının etkeni HPV’dir. Serviks kanserinden korunmak mümkündür. Günümüzde HPV aşısı mevcuttur ve giderek daha geniş suşları kapsayan aşılar geliştirilmektedir. Eskiden genç kızların evlilik öncesi aşılanması öneriliyordu, ancak artık hem kadınların hem erkeklerin cinsel hayata başlamadan önce aşılanmaları tavsiye edilmektedir. HPV aşısı, yüzde 90 oranında siğillerin yanı sıra serviks ve diğer genital organ kanserlerine karşı koruma sağlamaktadır" diye konuştu.



"SMEAR İLE ERKEN TANI KOYABİLİYORUZ"



Erken evre serviks kanserinin belirti vermediğini belirten Dr. Eken, "Bu nedenle korunma yöntemlerinde aşı birinci sırada yer alıyor. Özellikle cinsel hayat başladıktan sonra, 20’li yaşlardan itibaren her yıl jinekolojik muayene ve smear testi yapılmasını öneriyoruz. Erken evrede belirti olmadığı için tanıyı ancak bu taramalarla koyabiliyoruz. İleri evrelerde ise vajinal kanama, ağrı, akıntı, kasık ağrısı ve şişlik gibi belirtiler görülebilir. Ancak amacımız bu aşamaya gelmeden önce serviks kanserini teşhis edip tedavi etmektir. Tıpkı diğer kanser türlerinde olduğu gibi, serviks kanserinde de tarama ve aşı ile hem korunmak hem de erken teşhis mümkün olduğu için çok bilinçli davranmak gerekir. Böylece bu hastalığa yakalanmamak ya da tamamen kurtulmak mümkün olabilmektedir" ifadelerini kullandı.