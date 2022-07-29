Uzmanından uyarı: 'Hepatit virüsü kansere neden olabilir'
Hepatit hastalığının karaciğerin genelde virüslere bağlı olarak oluşan akut veya kronik enflamasyonu olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Hepatit B ve C tedavisi olan hastalıklardır. Erken tanı ve tedavi komplikasyonların gelişmesini önler. Eğer hastalar tedavi olmazsa siroz ve kanser gelişebilir” dedi.
En sık hepatite neden olan virüslerin alfabenin harfleri ile gösterilen hepatit A, B, C, D ve E virüsleri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Hepatit B ve C tedavisi olan hastalıklardır. Erken tanı ve tedavi, komplikasyonların gelişmesini önler. Eğer hastalar tedavi olmazsa siroz ve kanser gelişebilir” şeklinde konuştu.
DÜNYADA 300 MİLYON, TÜRKİYE’DE 3,7 MİLYON HEPATİT HASTASI
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünyada yaklaşık 300 milyon kişinin hepatit B ve hepatit C enfeksiyonuna sahip olduğuna ve her yıl 1,5 milyon kişinin siroz ve karaciğer kanseri nedeniyle vefat ettiğinin tahmin edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Yapılan çalışmalara göre Türkiye’de ise yaklaşık 3 milyon kronik hepatit B enfeksiyonu ve yaklaşık 700 bin kronik hepatit C enfeksiyonu hastası mevcuttur. Kronik hepatit B hastaları ve taşıyıcıları, hepatit B virüsünün vücutta ne kadar aktif olduğunu ve karaciğerin durumunu izlemek için 6-12 ayda bir düzenli sağlık kontrolü (muayene, kan testleri ve karaciğer ultrasonu) yaptırmalıdır” diye konuştu.
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