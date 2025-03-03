Uzmanlar açıkladı: Obezitenin neden olduğu 8 hastalık

Yayınlanma: 03.03.2025 - 12:40

Güncelleme: 03.03.2025 - 12:40

Obezite, fast food tüketiminin artması, düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı nedeniyle hem Türkiye’de hem de dünyada büyük bir risk haline gelmiş ve birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Prof. Dr. Alihan Gürkan, "4 Mart Dünya Obezite Günü" nedeniyle obezite hakkında bilinmesi gerekenleri paylaştı.

OBEZİTE, SAĞLIĞIN EN BÜYÜK DÜŞMANLARINDAN BİRİ

Obezite, aşırı yağ birikimiyle tanımlanan ve sağlığı bozabilecek bir kronik hastalık olarak dikkat çekiyor. Prof. Dr. Gürkan, dünya genelinde obezite oranlarının 1990'dan bu yana iki katından fazla arttığını ve ergenlik çağındaki obezite oranının ise dört katına çıktığını belirtti. Türkiye’de her üç kişiden birini etkileyen bu hastalıktan korunmak ve beraberinde gelebilecek sağlık sorunlarına karşı önlem almak hayati önem taşıyor. Düzenli diyet ve spor ile yeterli kilo veremeyen kişilerin uzman desteği alarak obezite cerrahisinden fayda görebileceği unutulmamalıdır.

OBEZİTE, SADECE KOZMETİK BİR SORUN DEĞİLDİR

Obezite sadece kozmetik bir sorun değil, aynı zamanda birçok hastalık ve sağlık probleminin riskini artıran tıbbi bir sorundur. Prof. Dr. Gürkan, obezitenin kalp hastalığı, diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, karaciğer hastalığı, uyku apnesi ve bazı kanserler gibi birçok sağlık sorununu tetikleyebileceğini vurguladı. Vücut kitle indeksi (VKİ), boy ve kilonun ölçülmesiyle hesaplanır ve şişmanlık ile obezite durumunun belirlenmesinde en güvenilir yöntemlerden biridir. Normal bir bireyde ideal VKİ 19 ila 24.9 arasında olmalıdır.

YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜR

Prof. Dr. Gürkan, bazı kişilerin kilo vermekte zorlanmasının birçok nedeni olduğunu belirterek, obezitenin kalıtsal, fizyolojik ve çevresel faktörlerden kaynaklanabileceğini söyledi. Obezite, Tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riskini artırırken, kemik sağlığını, üremeyi ve bazı kanser türlerinin artışını etkileyebilir. Ayrıca, obezite yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürür. Eskiden keyif alınan fiziksel aktiviteler yapılamaz hale gelir, kişiler halka açık yerlere gitmekten çekinebilir ve ayrımcılığa maruz kalabilirler.

OBEZİTE CERRAHİSİ İÇİN UYGUN ADAYLAR

Vücut kitle indeksi 30’un üzerinde olan ve yandaş hastalığı bulunan, ya da VKİ 35’in üzerinde olup diyetle kilo veremeyen hastalar obezite cerrahisi için aday olabilir. 18-65 yaş arasındaki bireylerde, VKİ 30-40 arasında olup şeker, uyku apnesi, hipertansiyon, astım, eklem ağrıları gibi ek hastalıkları olanlar cerrahi müdahale için uygun adaylardır.

AŞIRI KİLO NEDENİYLE OLUŞAN SAĞLIK SORUNLARI ORTADAN KALKABİLİR

Prof. Dr. Gürkan, sleeve gastrektomi işlemiyle ilgili de bilgiler vererek, midenin bir kısmının alınarak tüp benzeri bir yapıya dönüştüğünü, bu sayede alınan besin miktarının azaldığını belirtti. Ayrıca, mide küçüldükçe iştahı düzenleyen ghrelin hormonunun daha az üretildiğini ve bu durumun yeme isteğini azalttığını söyledi. Obezite cerrahisi, bağırsaklardaki kalori ve besin emilimini etkilemeden, aşırı kilo nedeniyle gelişen hormonal değişiklikler ve sağlık sorunlarını tamamen ortadan kaldırabilir.