Uzmanlar ‘Bandrol varsa güvendeyim’ algısının yetmediğini belirterek uyardı: Sahte içkiye dikkat

Yılbaşı yaklaşırken sahte alkol tehlikesi yeniden gündeme geldi. 2025’te kaçak alkol tüketimi nedeniyle onlarca kişi yaşamını yitirdi. Uzmanlar, merdiven altı üretimlerin artış gösterdiğine dikkat çekerken halkı güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmaları konusunda uyarıyor.

Türkiye genelinde yürütülen çalışmalarda kasım ayında 150 binden fazla şişe sahte veya kaçak içki, 90 bini aşkın litre etil alkol ve on binlerce litre kaçak alkollü ürün ele geçirildi.

Cumhuriyet’e konuşan gıda güvenliği uzmanı Nurten Sırma, Türkiye’de sahte ve kaçak alkollü içki üretiminin ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Sorunun yalnızca merdiven altı üretimle sınırlı olmadığını vurgulayan Sırma, “Sağlık kuruluşlarına başvuran bazı vakalarda, kişilerin bandrollü ve piyasada satılan ürünleri tükettiklerini ifade etmeleri düşündürücü. Operasyonlarda kayıt dışı depolarda sahte bandrollerin, tanınmış markalara ait taklit şişelerin ele geçirilmesi, sahte içkilerin organize şebekeler aracılığıyla piyasaya sürülebildiğini gösteriyor. Bu durum tüketicide yaygın olan ‘bandrol varsa güvendeyim’ algısının her zaman yeterli olmadığını ve sahteciliğin çok daha planlı ve organize bir boyuta ulaştığını ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

‘GÖRÜNÜŞ, KOKU YA DA TATLA AYIRT EDİLEMİYOR’

Sırma, sahte alkolün kısa vadede tüketimden sonra 12-24 saat içinde baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, şiddetli baş ve karın ağrısı, bulanık ya da çift görme, nefes darlığı ve bilinç bulanıklığı gibi belirtilerle ortaya çıktığını belirterek “En tehlikeli nokta, bu belirtilerin başlangıçta normal alkol sarhoşluğuna benzemesi ve hastaların ‘Alkolden olmuştur’ diyerek sağlık kuruluşuna geç başvurması. Geç başvurular ölüm riskini belirgin biçimde artırıyor” dedi.

Sahte içkinin görünüş, koku ya da tatla ayırt edilemeyeceğini belirten Sırma, “Metil alkol renksiz, kokusuz ve tatsızdır, etil alkolle karıştırıldığında duyusal olarak fark yaratmaz. Bu nedenle ‘Acı tadı var’ veya ‘Keskin kokuyor’ gibi söylemler bilimsel olarak geçerli değil. Tüketicilerin yalnızca ruhsatlı ve güvenilir satış noktalarından alışveriş yapması, en ufak şüpheli belirtiyi ciddiye alması gerekir” uyarısında bulundu.