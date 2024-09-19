Uzmanlar uyardı: 'Covid-19 organlarımızı etkilemiş olabilir'

Yayınlanma: 19.09.2024 - 17:47

Güncelleme: 19.09.2024 - 17:47

Covid-19 salgınının hastalığı geçirenler üzerindeki etkileri bilim dünyası tarafından tartışılmaya devam ediyor.

Birçok Covid-19 çalışmasına nezaret eden ABD’nin Kuzey Karolina eyaletine bağlı Durham şehrindeki Duke Klinik Araştırma Enstitüsü’nün direktörü Kardiyolog Dr. Adrian Hernandez, 200’den fazla semptomun uzun Covid ile bağlantılı olduğunu söyledi. Dr. Hernandez, "İnsanların kendilerini nasıl hissettikleri, nasıl işlev gördükleri ve neler yapabildikleri açısından neredeyse baştan ayağa semptomlar gösterdiğini görüyoruz. Covid-19’un kısa vadeli etkileri grip benzeri olabilse de, hafif vakalar bile haftalarca veya aylarca sürebilen uzun süreli Covid’e yol açabilir” dedi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles’ta bulunan Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) David Geffen Tıp Fakültesi’nde uzun Covid programı direktörü olan Dr. Nisha Viswanathan çarpıcı bir tespitte bulunarak, “Covid-19’un akciğer hastalığı olmadığını iddia ediyorum. En muhtemel olanı, hem sinir uçlarını hem de kardiyovasküler sistemimizi etkileyen vasküler ve nörolojik bir enfeksiyon olması" ifadelerini kullandı.

Mas İlaç Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Can Alkoçlar ise Covid-19’un beyin ve sinir sistemi üzerine etkilerine dikkat çekerek, “Birçok hasta bunu beyin sarsıntısı geçirmiş gibi hissetmek olarak tanımladı ve bunun Covid’den sonra birkaç ay devam ettiğini söyledi. Bilişsel bozukluğa ek olarak kötüleşen veya yeni başlayan migrenler de gördük. Bacaklarda ve kollarda yeni nöropatiler görüyoruz-uyuşma, karıncalanma, nöropati nedeniyle yürümede zorluk gibi şikayetler çoğaldı" şeklinde konuştu.

Covid-19’un Parkinson hastalığı gibi diğer nörodejeneratif rahatsızlıkları da açığa çıkarabileceğini söyleyen Alkoçlar, hastalıktan önce iyi işlev gören ancak daha sonra semptomlar geliştiren kişilerde yeni Alzheimer hastalığı vakaları teşhis edildiğini vurguladı.