Uzmanlar uyardı: Şimdi de üçlü pandemi!

26 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00

Koronavirüs önlemleriyle birlikte azalan viral hastalıklar, iki yılın ardından bu kış artışa geçti. Solunum yolu hastalıkları sebebiyle hastaneye başvurular özellikle son haftalarda ciddi artış gösterdi.

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu 2’inci Başkan Yardımcısı Nurdan Köktürk, şu anda baskın olan influenza, RSV ve Covid-19 virüsleri ile üçlü epidemi yaşandığını belirten Köktürk, “Bu durumun, pandemi süresinde baskılanan virüslerin davranış şekilleri ve virüslerle daha az karşılaşılan dönemde bireylerin bağışıklık sisteminin değişmesi ile alakalı olduğu düşünülüyor. Üç virüsün de tespit edilebileceği test kitlerinin Türkiye’de de kullanıma girmesini bekliyoruz” dedi.

(Nurdan Köktürk)

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu ise solunum yolu enfeksiyonlarında ekim ayında başlayan bir dalga olduğunu belirterek “Grip her sene inişli çıkışlı bir seyir izler. Ancak bu sene iniş olmadı. Ekim sonundan itibaren başladı. Sıklığını azaltmadan, gittikçe artarak devam ediyor. Acil servisler çok yoğun. Bir kısım hastada, grip sonrası zatürree gelişiyor. Basit virüsler bile tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor” diye konuştu.

'GRİP, COVİD’DEN FAZLA'

Pandemi döneminde eve kapanmalara birlikte bağışıklık sisteminin bazı virüsleri unuttuğunu belirten ve özellikle kronik hastalığı olan kişilerin kalabalık yerlerde, toplu ula şım araçlarında mutlaka maske kullanması gerektiğinin altını çizen Tutluoğlu, “Covid’i de hâlâ orta sıklıkta görüyoruz. Ancak grip Covid’den daha fazla seyrediyor. Bundan korunmanın tek yolu maske ve mesafe” ifadelerini kullandı.

(Bülent Tutluoğlu)

'VAKALAR AÇIKLANMIYOR'

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs verilerini uzun süredir açıklamaması hakkında da konuşan Tutluoğlu, “Sağlık Bakanlığı’nın vaka sayılarını gündemde tutması ve önemini vurgulaması yerinde olurdu. Vaka sayısının açıklanmamasının nedenlerinden biri insanların artık PCR testlerine çok seyrek başvurması. Yaygın olarak hızlı testler yapılıyor. Sağlık Bakanlığı’nın haberi olmuyor. Sadece PCR testi yapıldığı zaman Sağlık Bakanlığı’nın kayıtlarına geçiyor. PCR yapılmadığı için pozitif olanlar topluma karışıyor. Burada konuya dikkat çekip önlem alınması konusunda Sağlık Bakanlığı’na çok görev düşüyor” dedi.