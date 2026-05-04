Uzmanlar uyarıyor: Cilt kanserinde bu 5 işarete dikkat

Dünya genelinde en sık rastlanan kanser türlerinden biri olan cilt kanseri, özellikle güneş ışınlarının etkisini artırdığı bu günlerde yeniden gündemde. Medicana International İstanbul Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Evrim Metcalfe, ciltteki basit bir lekenin veya ben değişiminin hayati önem taşıdığını belirterek, korunma ve erken tanı yöntemlerini açıkladı.

ABCDE KURALI İLE HAYATINIZI KURTARIN

Prof. Dr. Metcalfe, riskli benleri fark edebilmek için "ABCDE" kuralının her birey tarafından bilinmesi gerektiğini ifade etti. Bu kurala göre; benin asimetrik olması, sınırlarının düzensizliği, birden fazla renk içermesi, çapının 6 mm’den büyük olması ve zamanla evrimleşerek (değişerek) büyümesi kanser şüphesini artırıyor. Metcalfe, bu tür değişimlerde vakit kaybetmeden uzman bir hekime başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

GÜNEŞİN ZARARI BULUTLARIN ARKASINDA DA DEVAM EDİYOR

Cilt kanserinden korunmanın en etkili yolunun UV ışınlarından kaçınmak olduğunu söyleyen Metcalfe, yaygın bir yanlışa dikkat çekti: "Güneş koruyucular sadece yazın veya güneşli havalarda değil, bulutlu havalarda bile yıl boyu kullanılmalıdır." Özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalınmamasını öneren uzman, çocukluk döneminde geçirilen şiddetli güneş yanıklarının yetişkinlikte kanser riskini ciddi oranda artırdığını vurguladı.

EN TEHLİKELİ TÜR: MALİGN MELANOM

Cilt kanserleri içinde en agresif tür olan malign melanomun hızlı yayılma eğilimi nedeniyle ölümlere yol açabildiğini belirten Prof. Dr. Metcalfe, kendi kendine muayenenin önemine değindi. Ayda bir kez saç dipleri, ayak tabanları ve tırnak yatakları dahil tüm vücudun incelenmesi gerektiğini belirten Metcalfe, erken evrede yakalanan vakalarda başarı oranının oldukça yüksek olduğunu söyledi.

TEDAVİDE RADYOTERAPİ SEÇENEĞİ

Cilt kanseri tedavisinin kişiye özel planlandığını belirten Metcalfe, radyoterapinin rolünü şu sözlerle aktardı: "Cerrahiye uygun olmayan hastalarda veya yüz, burun ucu gibi hassas bölgelerde radyoterapi başarılı bir alternatiftir. Ayrıca ameliyat sonrası nüks riskini azaltmak ve yayılımı durdurmak için de bu yöntemden etkin şekilde yararlanıyoruz."