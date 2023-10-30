Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Uzmanlar: Uyuz vakaları kaygı verici boyutta

Şanlıurfa Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı doktor Bulut Ezer, deprem bölgeleri başta olmak üzere Türkiye genelinde uyuz vakalarında artış olduğunu dile getirdi.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 30.10.2023 - 03:00
Uzmanlar: Uyuz vakaları kaygı verici boyutta
Abone Ol google-news

Hijyenin önemini vurgulayan Ezer, şöyle konuştu:

“Deprem öncesi başlayan uyuz salgını deprem sonrasında artarak devam etti. Uyuz vakalarının çadır yaşamında artacağını dile getirmiştik, öyle de oldu. Şu an vakalarda ciddi derece bir direnç de var. Uyuz tedavisinde kullanılan losyonlar işe yaramıyor. İlçe sağlık müdürlükleri tarafından verilen oral formdaki uyuz haplarının ise aile hekimleri tarafından dağıtılması gerekir.”

Hastalarda uyuz sonrası deri enfeksiyonları başladığını da belirten Ezer, “Ev içi bulaş engellenemiyor. Okulların açılmasıyla da bu vakalarda artış gözlemlendi” dedi. 


uyuz hastalığı uyuz Şanlıurfa Tabip Odası Bulut Ezer

İlgili Haberler

Uyuz alarmı! Krem ve losyonlar fayda etmiyor, hapı da SGK karşılamıyor

Uyuz alarmı! Krem ve losyonlar fayda etmiyor, hapı da SGK karşılamıyor
Uzmanı uyardı: Mağazada denenen kıyafetlerden uyuz bulaşabilir

Uzmanı uyardı: Mağazada denenen kıyafetlerden uyuz bulaşabilir
Uzmanından korkutan 'uyuz' açıklaması: '5 yıldızlı otellerden bile bulaşla gelen hastalar var'

Uzmanından korkutan 'uyuz' açıklaması: '5 yıldızlı otellerden bile bulaşla gelen hastalar var'

En Çok Okunan Haberler