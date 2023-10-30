Uzmanlar: Uyuz vakaları kaygı verici boyutta
Şanlıurfa Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı doktor Bulut Ezer, deprem bölgeleri başta olmak üzere Türkiye genelinde uyuz vakalarında artış olduğunu dile getirdi.
Hijyenin önemini vurgulayan Ezer, şöyle konuştu:
“Deprem öncesi başlayan uyuz salgını deprem sonrasında artarak devam etti. Uyuz vakalarının çadır yaşamında artacağını dile getirmiştik, öyle de oldu. Şu an vakalarda ciddi derece bir direnç de var. Uyuz tedavisinde kullanılan losyonlar işe yaramıyor. İlçe sağlık müdürlükleri tarafından verilen oral formdaki uyuz haplarının ise aile hekimleri tarafından dağıtılması gerekir.”
Hastalarda uyuz sonrası deri enfeksiyonları başladığını da belirten Ezer, “Ev içi bulaş engellenemiyor. Okulların açılmasıyla da bu vakalarda artış gözlemlendi” dedi.
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