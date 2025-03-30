Uzmanlardan şeker bayramında tatlı tüketimi ve beslenme konusunda uyarı: Diyabet hastaları daha dikkatli olmalı

Yayınlanma: 30.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 30.03.2025 - 08:41

Şeker Bayramı ile birlikte aşırı besin ve tatlı tüketimi rahatsızlıklara neden oluyor. Uzmanlar yurttaşları aşırı besin tüketimine karşı uyardı. Özellikle diyabet hastalarının bayram boyunca tükettikleri besinlere dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gül Ergör, “Diyabet hastası kişiler bayram bile olsa diyabet diyetlerinden vazgeçmemeli. Şeker yerine şeker tadı veren destekli ürünlerle yapılmış sütlü tatlıları tercih edebilirler. Ayrıca ani şeker yükselmesine karşı onlar için olan özel gıdaları bayram olsa da tüketmeye devam etmeliler” dedi.

Şeker ve karbonhidrat içeren ürünlerin aşırı tüketilmemesi gerektiğine vurgu yapan Ergör, “Oruçtan da çıkıldığı için insanlar böyle gıdaları tüketmek istiyorlar ama yemekle harcamayı dengelemeleri gerekiyor. Şekerli gıdalar tüketilip evde oturulursa bu bayram sonunda kişiye fazladan 2-3 kilo olarak dönecektir. Onun için egzersiz yapmayı en azından hafif yürüyüşler yapmaya dikkat edilmeli. Proteinli gıdaları daha fazla yemek, sebze ve meyve daha fazla tüketmek, tüketilen şeker miktarını dengelemek için önemli” ifadelerini kullandı.

AŞIRILIKLARDAN KAÇINILMALI

Okan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar ise bayram ziyaretleri ve gezileri ile farklı mekân ve sosyal ortam ile besin tüketiminde aşırılıklara kaçılabileceğini belirterek “Geleneksel olarak fazla şeker tüketme eğilimi olabiliyor. Bundan kaçınılması tabii ki önemli. Özellikle oruç tutmuş kişiler ve diyabet hastaları dikkat etmeli. Oruçla birlikte vücut bir adaptasyon süreci geçiriyor. Sonrasında bu süreci tamamladıktan sonra bir bayram tatili ve ziyaretler içerinde aşırıya varan bir besin tüketimi vücutta dalgalanmaya sebep oluyor” diye konuştu.