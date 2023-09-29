Uzmanları anlattı: Sepsis her 5 ölümden birini oluşturuyor!

Yayınlanma: 29.09.2023 - 14:50

Güncelleme: 29.09.2023 - 14:53

Dünya Sepsis Günü konferansına çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Konferansta açılış konuşması yapan Prof. Dr. İsmail Demirel, sepsisin (kan zehirlenmesi) gerek yoğun bakım disiplininin gerekse enfeksiyon hastalıkları disiplini uzmanlarının üzerinde tüm sağlık çalışanlarının mücadele ettiği bir durum olduğunu söyledi. Prof. Dr. İsmail Demirel, hastane mortalitesinin bir numaralı sebebinin sepsis olduğunu, sepsisin dünya üzerinde her beş ölümden birinin sebebi olduğunu ifade ederek, sepsisin tüm hekim ve sağlık çalışanları açısından çok önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.

HER BİREYDE GELİŞEBİLİR

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Türkkan Öztürk Kaygusuz ise sepsisin, yetişkin ve çocukların hastalığı olduğunu kısacası enfeksiyon hastalığı görülen her bireyde gelişebileceğini ancak yaşlı, bebek, hamile bireylerde veya kanser, diyabet, kronik böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıkları olan kişilerde riskin daha yüksek olduğunu, bir diğer risk grubunun da gereksiz ve yanlış antibiyotik kullanan kişilerin enfeksiyonları olduğunu ifade etti.