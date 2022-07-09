Vaka sayısının artmasıyla hastaneler alarma geçti: Pandemi servisleri açıklacak

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 04:00

Vaka sayısının artmasıyla birlikte hastanelerde kapatılan pandemi servisleri yeniden açılmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet’e konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz yurttaşlara aşı ve maske uyarısında bulundu.

Şu an yaygın koronavirüs türünün Omicron’un BA.4 ve BA.5 varyantı olduğunu tahmin ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Yavuz, yayılmanın yeniden yükselme eğilimi gösterdiğini ve bayram öncesi önlemlerin artırılması gerektiğini ifade etti.

BAYRAMDA DİKKAT

Yavuz’un açıklamaları şöyle: “Başta İstanbul olmak üzere vaka sayılarında ciddi bir artış gözlemliyoruz. Artışın, Omicron’un, etkisi daha az olan ama kolay yayılan alt varyantları BA.4 ve BA.5’ten kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Henüz tepe noktasına ulaşmamış gözüküyor, yükseliş eğiliminde. Aşıların etkisiyle insanlar hastalığı daha hafif gösteriyor ama sayının artması, oransal olarak hastane yatış ve ölüm sayısına da etkileyecektir. Vaka sayılarının, hareketliliğin artmasından ötürü bayramlarda yükseldiğini biliyoruz. Yurttaşların kapalı alanlarda maske kullanması, kalabalıklardan uzak durmaları ve aşı eksiği olan kişilerin de aşı yaptırması çok önemli.”

"MASKEYE DÖNÜLMELİ"

Türk Toraks Derneği de hareketliliğin artacağı Kurban Bayramı tatilinde koronavirüse karşı maske takılması konusunda uyardı. Dernekten yapılan yazılı açıklamada, son iki haftada dünya genelinde koronavirüs vakalarının yüzde 30 arttığı bildirildi. Omicron BA.4 ve BA.5 türlerinin bugüne kadar en hızlı yayılan varyant olduğunu ve maskelerin yeniden takılması gerektiğini belirten Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Köktürk, “Hastalık hızını doğru belirlemek amacıyla da hızlı antijen testleri ve PCR testinin yaygın uygulanır hale getirilmesi belirleyici rol oynayacaktır” dedi.

"SAHTE NEGATİF"

Test kitleri, “sahte negatif” tehlikesini de ortaya çıkardı. Cumhuriyet’e konuşan, Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, “Devlet kurumlarında test yaptırmanın zorluğu, özel hastanelerdeki yüksek test fiyatı nedeniyle kolayca elde edilen ve daha ucuz olan test kitlerine yönelim oluyor. Bu testlerde sonucun pozitif olması, kişinin yüzde 99 pozitif olduğunu gösteriyor. Ancak test sonucunun negatif çıkması, kişinin gerçek test sonucunun negatif olduğu anlamına gelmiyor. Bu durum da vaka sayısının artışına yol açabiliyor” ifadelerini kullandı.