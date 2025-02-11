Vakıfların iftar yemeği için hastaneler ve öğretmen evleri yer gösterildi

Yayınlanma: 11.02.2025 - 11:08

Güncelleme: 11.02.2025 - 11:08

İktidar, kamu kaynak ve binalarını vakıflara sunmayı sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın bölge müdürlüklerine gönderdiği yazıda vakıfların iftar programlarının düzenlenmesi için hastaneler ve öğretmen okullarının tahsis edildiği görüldü. Daire başkanlığı, 23 Ocak’ta müdürlüklere gönderdiği yazıda; “2025 Yılı Vakıf İftar Buluşmaları Programı” kapsamında illerde 29 gün süreyle verilecek iftar yemeklerinde “sponsor ve hayırseverlerden finansman sağlanması noktasında girişimlerin devam ettirilmesi” talimatı verilirken, iftar verilecek uygun yerlerin tespit edilmesi de bildirildi. Bu kapsamda daire başkanlığınca bölge müdürlüklerinin eşgüdümünde, işbirliği yapılacak vakıfların da katılımıyla iftar sofralarının kurulmasını kararlaştırıldı.

ÖĞRETMEN EVİ İFTARA HAZIRLANIYOR

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün konu kapsamında daireye gönderdiği yazıda ise söz konusu iftar programı için devlet hastanelerinin seferber edildiği ortaya çıktı. Yazıda; iftar sofrası için Ankara’da planlanan yerler arasında Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Bahçesi’nin da olması dikkat çekti. Ayrıca Bolu’da Bolu Gençlik Merkezi, Kırıkkale’de ise Kırıkkale Öğretmen Evi’nde iftar sofrasının kurulacağı bildirildi.