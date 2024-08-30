Veteriner teknisyeni ‘destek ve kalite hizmetleri müdürü’ olarak atandı

Yayınlanma: 30.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2024 - 04:00

Ankara’da Bilkent ve Etlik şehir hastanelerinin açılması nedeniyle birçok köklü kamu hastanesi, sağlıkçıların ve yurttaşların tüm itirazlarına karşın yenisinin yapılacağı gerekçesiyle yıkıldı. Yıkılmayan bazı hastaneler hizmette daralmaya gidilmesiyle işlevsiz bırakıldı. İşlevsiz bırakılan hastanelerden biri de Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Söz konusu hastane 300 yatak kapasite ile 25 Haziran 1964 tarihinde dönemin Çalışma Bakanı Bülent Ecevit tarafından hizmete açılmıştı. Hasta garantili Bilkent ve Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasının ardından Ankara’daki köklü hastanelerinin yıkımı gündeme geldi. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Devlet Hastanesi de 1 Ekim 2023 tarihinde “depreme dayanıksızlık” gerekçesiyle yeniden yapılacağı söylenerek yıkıma hazır olmak üzere boşaltılmaya başlandı.

Hastanenin ana binası yıkılmadan önce toplam tescilli yatak sayısı 760 olarak görülüyor. Ancak Cumhuriyet’in ulaştığı kaynaklar, şu an hastanede fiili yatak sayısının 100 civarı olduğunu belirtiyor. Sağlık Bakanlığı’nın “yataklı sağlık tesisleri rollerin belirlenmesine ilişkin kriterler”i belirlediği yönetmeliğe göre 400 yatak ve üzeri bulunan hastanelere “destek ve kalite hizmetleri müdürü” atanabiliyor. Ancak şu an fiili olarak söz konusu standarda uymamasına karşın Mevki Ek Bina’ya destek ve kalite hizmetleri müdürlüğü görevine veteriner teknisyeni Metin Kara atandı. Yıkılan ana binanın yerine yapılması planlanan 600 yataklı hastanenin inşaatinin ise en az 2 yıl sonra bitmesi bekleniyor. Ek binada görev yapan sağlık çalışanları söz konusu atamayı “kamu zararı” olarak değerlendiriyor.