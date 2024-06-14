Veterinerlerden ‘kuduz’ açıklaması: ‘‘Kuduz riski artıyor’ demek doğru değil’

Yayınlanma: 14.06.2024 - 15:54

Güncelleme: 14.06.2024 - 15:57

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) tarafından son günlerde gündemde sıkça yer alan “kuduz” hastalığına dair basın açıklaması gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı’nın kuduz riskli temas verilerine işaret edilen açıklamada “Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde, evcil hayvanlar da dahil olmak üzere 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 267 bin iken, 2023 yılında bu sayı 437 bine ulaşmıştır, yılda ortalama 1-2 insan kuduz vakası görülmektedir. Bu veriler doğru ise ‘Kuduz riski artıyor’ demek doğru olmayacaktır” ifadeleri yer aldı. Bakanlık verilere göre 2008’den beri aşağı yukarı hep aynı sayıda insan kuduz vakası görüldüğünün altı çizilerek “Ülkemizin kuduz açısından endemik bir bölgede bulunması, insanlarda farkındalığın gelişmesi ve aynı zamanda hayvanlara karşı şiddet dilinin giderek artması hayvanlar tarafından ısırılmış her olgunun kuduz yönünden şüpheli ısırık olarak kabul edilmesine neden olmaktadır. Kuduza karşı yıllardır düzenli olarak aşılanan ve evde beslenen hayvan tarafından ısırılan ya da oyun sırasında küçük sıyrıklar oluşanlar da dahil tüm olgularda, bilgi kirliliği ve toplumda son zamanlarda oluşan hassasiyet nedeniyle kuduz aşısı olmak için sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı artmaktadır” denildi.

‘İTLAF ÇÖZÜM DEĞİL’

Kuduz çıkan bölgelerle sınırlı olmak kaydıyla önlem amaçlı “karantina uygulaması” takip edilen yöntemlerden biri olduğu kaydedilen açıklamada, kuduzun önlenmesi için sahipsiz hayvanların itlaf edilmesinin geçmişte Avrupa’da denendiğine ve başarısız olunduğuna da dikkat çekildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bilinenin aksine kuduz kontrolü açısından da sahipsiz köpeklerin itlaf edilmelerine geniş ölçüde karşı çıkmaktadır. Köpeklerin yok edilmesinin uzun vadede köpek yoğunluğunu azaltmadığı veya kuduzu kontrol altına almada başarılı olmadığı açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle toplu köpek itlafları kuduz kontrol stratejisinin bir parçası olmamalıdır. Bu strateji etkili olmamakla beraber sahipsiz köpekler hedef alındığında aşılama programlarına zarar verebilmektedir.”

'AŞI GELİŞTİRİLMELİ VE DESTEKLENMELİ’

Kuduz ile mücadelede en etkili yöntem olarak özellikle köpeklerde aşılama ile yüzde 70 bağışıklama seviyesi ulaşmak için aşılama çalışmaları ve mikroçiple kimliklendirmenin bir an önce başlatılması gerektiğini dile getiren TVHB, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yurtdışından gelen ve zaman zaman tedarik probleminin de yaşandığı kuduz aşılarına karşı da Türkiye’de kuduz aşısı geliştirilmesinin desteklenmesi ve bu süreçte Veteriner Kontrol Enstitüleri’nin tüm donanımları güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Açıklamada kuduzun doğru aşılama ile yüzde 100 önlenebilen bir hastalık olduğu vurgulandı.