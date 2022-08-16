Rektör Özkan: 'Covid vakaları arttı, ölümcüllüğü azaldı'
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Covid-19 vakaların son dönemde aşırı arttığını ancak virüsün akciğer tutulması ve ölümcüllüğünün azaldığını söyledi. Prof. Dr. Özkan, kronik hastalığı, nakil, karaciğer-böbrek yetmezliği, bağışıklık sistemi rahatsızlığı gibi riskli grupların ise daha çok dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulundu.
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kurban Bayramı tatili süreciyle yeniden artış gösteren Covid-19 salgını vakalarındaki son durum hakkında bilgi verdi.
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