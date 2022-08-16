Rektör Özkan: 'Covid vakaları arttı, ölümcüllüğü azaldı'

Abone Ol google-news

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Covid-19 vakaların son dönemde aşırı arttığını ancak virüsün akciğer tutulması ve ölümcüllüğünün azaldığını söyledi. Prof. Dr. Özkan, kronik hastalığı, nakil, karaciğer-böbrek yetmezliği, bağışıklık sistemi rahatsızlığı gibi riskli grupların ise daha çok dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

DHA
16 Ağustos 2022 Salı, 11:41

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kurban Bayramı tatili süreciyle yeniden artış gösteren Covid-19 salgını vakalarındaki son durum hakkında bilgi verdi.

Akdeniz Üniversitesi Özlenen Özkan Covid-19 koronavirüs

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler