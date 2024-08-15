‘Yan etkileri raporlayan çalışmalar, yanlış bilgi yayıyor’

Yayınlanma: 15.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.08.2024 - 04:00

Covid-19 vakalarının, dünyada ve Türkiye’de yeniden alarm verdiğini gazetemiz Cumhuriyet gündeme getirmişti. Vakaların artmasıyla “aşı” tartışmaları da gündeme geldi. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Uzmanı Ozan Ünlü, COVID-19 aşılarıyla ilgili yayılan yanlış bilgileri Cumhuriyet’e anlattı. Ünlü, “Bu kadar nadir yan etkileri bulabilmemizin nedeni çalışmaların yüz milyonlarca insanda yapılmış olması. Fakat özellikle sosyal medyada bu nadir yan etkileri raporlayan çalışmaların yanlış bilgi yaymak amaçlı kullanıldığını çok görüyorum. İnsanlar da bunlara bakarak aşılar hakkında tamamen yanlış fikirler ediniyor” dedi.

Kalp damar hastalıklarının arttığına ilişkin verinin, COVID-19 enfeksiyonunun çıkmasının çok öncesine dayandığını belirten Ünlü, “İnsanlar ne yazık ki etrafında kalp krizi veya felç geçiren insanları görünce hemen aşıları suçladılar ama aşılılarla aşısızları karşılaştıran çalışmalar, aşıların böyle bir riski olmadığını ve hatta COVID-19’dan korudukları için kalp krizini azaltabildiklerini bile gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda hiçbir müdahalesinin olmamasını hayretle izlediğini vurgulayan Ünlü, “Çünkü bu çok büyük bir halk sağlığı sorunu ve yalnızca sağlık açısından değil ekonomik açıdan da büyük bir sorun” ifadelerini kullandı.