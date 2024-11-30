Yanlış bilgi sağlığınızı tehdit ediyor: Sosyal medyada hastalık aramak!

Yayınlanma: 30.11.2024 - 10:14

Güncelleme: 30.11.2024 - 10:14

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) Başkanı Prof. Dr. Levent Yılık, sosyal medyanın sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, yanlış bilginin ciddi sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Antalya'da düzenlenen 18. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi kapsamında açıklamalarda bulunan Yılık, sosyal medya kullanımının hastalar ve doktorlar arasındaki ilişkiyi zorlaştırdığını belirtti.

“KAYGI BOZUKLUĞU YAYGINLAŞIYOR”

Sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin bireylerde gereksiz korkulara yol açtığını ifade eden Prof. Dr. Yılık, şu açıklamayı yaptı:



“İnternet, bilgiye erişimi kolaylaştırıyor ancak aynı zamanda yanlış bilgilerle dolu bir mecra haline geldi. Sosyal medyada okunan hastalık belirtileri, bireylerin kendilerinde bu rahatsızlıkların olduğunu düşünmesine yol açabiliyor. Bu durum, kaygı bozukluğunu artırıyor ve psikolojiyi olumsuz etkiliyor. Tıp fakültesindeyken, hastalıkları öğrenirken bu tür semptomlara sahip olduğumuzu zannettiğimiz hafif bir versiyonunu biz de yaşardık.”

"YANLIŞ BİLGİ TEDAVİ ŞANSINI KAÇIRIYOR"

Sosyal medyada yayılan bilgilerle polikliniklere başvuran hastaların, kendi teşhis ve tedavi yöntemlerini belirlediklerini söyleyen Yılık, bu durumun tedavi sürecine zarar verdiğini belirtti:



“Bazı hastalar, sosyal medyada gördükleri yanlış bilgilerle hareket ediyor. Doktor önerilerini reddederek tedavi şanslarını kaybediyorlar. Sağlık profesyonellerine danışmadan kendi kararlarınızı uygulamak, ciddi sonuçlar doğurabilir.”

"ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR"

Tedavi yöntemleri ve ilaçlar hakkında yapılan yorumlara da değinen Yılık, doğru bilgiye erişimin önemine vurgu yaptı:

“Bir ilaç ya da tedavi yöntemi, güvenilir olduğu kanıtlandıktan sonra kullanıma girer. Prospektüslerde yer alan komplikasyonların görülme olasılığı genelde çok düşüktür. Doktor önerilerine güvenin ve kendi başınıza hareket etmeyin. Unutmayın, erken teşhis tedavinin başarısında kritik rol oynar.”

"DOĞRU BİLGİYE ULAŞIM HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Prof. Dr. Levent Yılık, sağlık sorunlarının bir hekimle paylaşılmasının önemini vurguladı:



“Sağlık konusunda sosyal medya bilgileriyle hareket etmek yerine uzman doktorlara danışın. Sosyal medyada kurumsal hastaneler ve üniversiteler tarafından yayınlanan bilgilere güvenebilirsiniz, ancak kişisel paylaşımlara temkinli yaklaşın.”

Yılık, sosyal medyanın doğru kullanılmasının, yanlış bilgilerle hastalıkların tedavisini geciktirme riskini önleyeceğini belirterek toplumu bu konuda bilinçlenmeye davet etti:



“Sağlığınız için doğru bilgiye ulaşmaya özen gösterin ve sağlık sorunlarınızı mutlaka bir hekimle paylaşın.”

Toplumun bilinçlendirilmesi adına bu tür bilgilendirmelerin önemine dikkat çeken Yılık, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin olası etkilerine karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.