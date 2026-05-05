Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Yapay zeka, pankreas kanserini yıllar önce fark etti'

'Yapay zeka, pankreas kanserini yıllar önce fark etti'

5.05.2026 10:36:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
'Yapay zeka, pankreas kanserini yıllar önce fark etti'

Yapay zekanın pankreas kanserini yıllar önce fark ettiğini belirten Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özcan Gökçe, “Yapay zeka ile yaklaşık 2.000 karın tomografisinin incelendiği çalışmada, daha önce doktorlar tarafından ‘normal’ olarak değerlendirilen görüntüler yeniden analiz edildi. Yapay zeka, bu görüntülerdeki kanser vakalarının yüzde 73’ünü erken aşamada tespit etmeyi başardı” dedi.

Mayo Clinic’te geliştirilen yapay zeka modelinin, hastalığı henüz hiçbir belirti ortaya çıkmadan, rutin tomografi görüntülerini inceleyerek yıllar öncesinden fark ettiğini ifade eden Prof. Dr. Özcan Gökçe, “Yaklaşık 2.000 karın tomografisinin incelendiği çalışmada, daha önce doktorlar tarafından ‘normal’ olarak değerlendirilen görüntüler yeniden analiz edildi. Yapay zeka, bu görüntülerdeki kanser vakalarının yüzde 73’ünü erken aşamada tespit etmeyi başardı. Bu sonuçlar, hastalığın çok daha erken dönemde fark edilebileceğini gösteriyor” diye konuştu.

‘PANKREAS KANSERİNİ ÇOK ERKEN YAKALAMA OLANAĞI GERÇEK OLACAK’

Prof. Dr. Gökçe, bu gelişmenin pankreas kanseriyle mücadelede önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek,“Pankreas kanseri sinsi ilerleyen bir hastalık. Çoğu hasta bize geldiğinde hastalık ileri aşamada oluyor. Yıllardır ‘keşke daha erken fark edilebilseydi’ diyorduk. Yapay zekanın, rutin kontroller esnasında pankreas kanserini erken aşamada işaret edebilmesi çok önemli bir gelişme” dedi.

Prof. Dr. Gökçe, tümör daha belirgin hale gelmeden müdahale edilebilmesinin, hastaların yaşam süresini önemli ölçüde artırabileceğini vurguladı.

‘AMAÇ: HASTALIK BAŞLAMADAN FARK ETMEK’

Yapay zekanın en büyük avantajının her görüntüyü aynı dikkatle incelemesi olduğunu belirten Prof. Dr. Özcan Gökçe, şunları söyledi:

“Bu teknoloji doktorların yerine değil, destek olarak kullanılmalı. Mayo Clinic’in bu sistemi gerçek hastalar üzerinde denemeye başlaması çok önemli. Amaç, hiçbir belirti yokken hastalığı fark edebilmek. Özellikle risk grubundaki kişiler için bu yaklaşım hayat kurtarıcı olabilir. Bu gelişme, pankreas kanseri gibi genellikle geç fark edilen hastalıklarda erken tanı şansını artırarak tedavi sürecini kökten değiştirebilir.”

İlgili Konular: #kanser #Yapay zeka

İlgili Haberler

Cilt kanserinden korunmak mümkün: Ciltteki küçük değişiklikleri göz ardı etmeyin
Cilt kanserinden korunmak mümkün: Ciltteki küçük değişiklikleri göz ardı etmeyin Son yıllarda cilt kanseri vakalarında artış gözlendiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Gizem Eren benlerdeki değişimlerin dikkatle takip edilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Bir benin şeklinin bozulması, kenarlarının düzensizleşmesi, renk değişikliği, büyüme, kaşıntı veya kanama gibi durumlar uyarıcı olabilir. Diğer benlerden farklı görünen lezyonlar mutlaka değerlendirilmelidir” dedi.
Uzmanlar uyarıyor: Cilt kanserinde bu 5 işarete dikkat
Uzmanlar uyarıyor: Cilt kanserinde bu 5 işarete dikkat Mayıs ayı "Cilt Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında önemli uyarılarda bulunan Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Evrim Metcalfe, cilt kanserinin erken teşhisle tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurguladı. Benlerdeki asimetri ve renk değişimine dikkat çeken Metcalfe, çocukluk dönemindeki güneş yanıklarının ilerleyen yaşlarda kanser riskini katladığını hatırlattı.
Genç nesilde kanser alarmı: Bilim dünyası 50 yaş altı artışın nedenini saptadı
Genç nesilde kanser alarmı: Bilim dünyası 50 yaş altı artışın nedenini saptadı Bilim dünyası, son yıllarda 20 ila 49 yaş aralığındaki bireylerde hızla artan 11 farklı kanser türünün nedenini araştırıyor.