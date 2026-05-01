Genç nesilde kanser alarmı: Bilim dünyası 50 yaş altı artışın nedenini saptadı

Kanser Araştırma Enstitüsü ve Imperial College London tarafından yürütülen ortak çalışma, modern zamanların "sessiz epidemisi" olarak adlandırılan obezitenin, erken yaşta görülen kanser vakalarında birincil tetikleyici olduğunu ortaya koydu.

Kanser teşhis ve tedavi yöntemlerindeki gelişmelere rağmen, genç nesiller arasında görülen vaka sayılarındaki artış tıp dünyasını düşündürmeye devam ediyor. 1990’lardan bu yana sigara kullanımının azalması ve erken teşhis olanaklarının artmasıyla genel ölüm oranları düşse de, 50 yaş altı bireylerde görülen bazı kanser türleri endişe verici bir ivme kazandı. Yapılan son araştırmalar, bu artışın arkasındaki en güçlü çevresel ve davranışsal faktörün obezite olduğunu işaret ediyor.

50 YAŞ ALTINDA RİSKLİ 11 KANSER TÜRÜ

Bilim insanları, özellikle 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlardaki bireylerde tanı konma sıklığı artan 11 kritik kanser türünü listeledi. Listede yer alan kanser türleri şunlardır:

Tiroid ve Pankreas kanserleri

Kolorektal (Bağırsak) kanseri

Karaciğer ve Böbrek kanserleri

Meme ve Yumurtalık kanserleri

Rahim zarı (Endometriyal) ve Safra kesesi kanserleri

Multipl miyelom ve Ağız kanserleri

Uzmanlar, bu verilerin kanser trendlerinde köklü bir kaymaya işaret ettiğini vurguluyor. Geçmişte genellikle ileri yaş hastalığı olarak kabul edilen bu türlerin, günümüzde çok daha erken yaşlarda görülmeye başlanması, kamu sağlığı stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor.

OBEZİTE TEK BAŞINA BİRİNCİL RİSK FAKTÖRÜ HALİNE GELDİ

Araştırmanın sonuçları, alkol ve sigara gibi alışkanlıkların stabil kalmasına veya azalmasına rağmen, genç yetişkinlerde artan tek risk faktörünün obezite olduğunu gösteriyor. Çığır açan çalışmanın verilerine göre, sadece sağlıklı bir kilonun korunmasıyla rahim zarı kanserlerinin yüzde 35'i, böbrek kanserlerinin yüzde 27'si ve bağırsak kanserlerinin yüzde 20'si önlenebilir durumda. Bilim insanları, obezitenin vücutta yarattığı kronik inflamasyonun ve hormonal değişimlerin, kanserli hücrelerin büyümesi için uygun zemin hazırladığına dikkat çekiyor.