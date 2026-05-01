Genç nesilde kanser alarmı: Bilim dünyası 50 yaş altı artışın nedenini saptadı

1.05.2026 09:58:00
Haber Merkezi
Bilim dünyası, son yıllarda 20 ila 49 yaş aralığındaki bireylerde hızla artan 11 farklı kanser türünün nedenini araştırıyor.

Kanser Araştırma Enstitüsü ve Imperial College London tarafından yürütülen ortak çalışma, modern zamanların "sessiz epidemisi" olarak adlandırılan obezitenin, erken yaşta görülen kanser vakalarında birincil tetikleyici olduğunu ortaya koydu.

Kanser teşhis ve tedavi yöntemlerindeki gelişmelere rağmen, genç nesiller arasında görülen vaka sayılarındaki artış tıp dünyasını düşündürmeye devam ediyor. 1990’lardan bu yana sigara kullanımının azalması ve erken teşhis olanaklarının artmasıyla genel ölüm oranları düşse de, 50 yaş altı bireylerde görülen bazı kanser türleri endişe verici bir ivme kazandı. Yapılan son araştırmalar, bu artışın arkasındaki en güçlü çevresel ve davranışsal faktörün obezite olduğunu işaret ediyor.

50 YAŞ ALTINDA RİSKLİ 11 KANSER TÜRÜ

Bilim insanları, özellikle 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlardaki bireylerde tanı konma sıklığı artan 11 kritik kanser türünü listeledi. Listede yer alan kanser türleri şunlardır:

  • Tiroid ve Pankreas kanserleri
  • Kolorektal (Bağırsak) kanseri
  • Karaciğer ve Böbrek kanserleri
  • Meme ve Yumurtalık kanserleri
  • Rahim zarı (Endometriyal) ve Safra kesesi kanserleri
  • Multipl miyelom ve Ağız kanserleri

Uzmanlar, bu verilerin kanser trendlerinde köklü bir kaymaya işaret ettiğini vurguluyor. Geçmişte genellikle ileri yaş hastalığı olarak kabul edilen bu türlerin, günümüzde çok daha erken yaşlarda görülmeye başlanması, kamu sağlığı stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor.

OBEZİTE TEK BAŞINA BİRİNCİL RİSK FAKTÖRÜ HALİNE GELDİ

Araştırmanın sonuçları, alkol ve sigara gibi alışkanlıkların stabil kalmasına veya azalmasına rağmen, genç yetişkinlerde artan tek risk faktörünün obezite olduğunu gösteriyor. Çığır açan çalışmanın verilerine göre, sadece sağlıklı bir kilonun korunmasıyla rahim zarı kanserlerinin yüzde 35'i, böbrek kanserlerinin yüzde 27'si ve bağırsak kanserlerinin yüzde 20'si önlenebilir durumda. Bilim insanları, obezitenin vücutta yarattığı kronik inflamasyonun ve hormonal değişimlerin, kanserli hücrelerin büyümesi için uygun zemin hazırladığına dikkat çekiyor.

İlgili Haberler

Tarihte bugün: Dünyanın 'tesadüfen' ölçülen ilk depreminin arkasındaki 137 yıllık sır
Tarihte bugün: Dünyanın 'tesadüfen' ölçülen ilk depreminin arkasındaki 137 yıllık sır 17 Nisan 1889'da Alman bir astronomun laboratuvarındaki sarkaçların beklenmedik şekilde sallanması, bilim tarihini sonsuza dek değiştirdi. ABD'nin köklü kurumlarından UC Berkeley Sismoloji Laboratuvarı kayıtlarına göre bu olay, bir depremin dünyanın öbür ucundan kaydedildiği ilk an olarak modern deprem biliminin başlangıcı kabul ediliyor. İşte Japonya'daki sarsıntının Almanya'dan ölçüldüğü o tarihi olayın detayları...
İnsanlık tarihinin gizli tanıkları: Bilim antik hastalıkların izini kemiklerde ve DNA'da sürüyor
İnsanlık tarihinin gizli tanıkları: Bilim antik hastalıkların izini kemiklerde ve DNA'da sürüyor Modern tıbbın gelişimiyle birlikte hastalıkların tarihi de yeniden yazılıyor. Arkeologlar ve genetik uzmanları, binlerce yıllık iskeletlerden ve antik DNA örneklerinden yola çıkarak, insanlığı sarsan salgınların kökenini ve evrimini gün yüzüne çıkarıyor. Neandertallerden mumyalara uzanan bu "hastalık arkeolojisi", gelecekteki salgınlara karşı da ışık tutuyor.
Bilim insanları tavuk büyüklüğünde bir dinozor keşfetti
Bilim insanları tavuk büyüklüğünde bir dinozor keşfetti İspanya'nın kuzeyinde bulunan alışılmadık derecede küçük kemikler üzerinde yapılan uzun bir inceleme, bunların tavuk büyüklüğünde minik bir dinozora ait olduğunu tespit etti.
Bilim insanı çift, keşfettikleri böcekleri şehir ve bitki adıyla literatüre kazandırdı
Bilim insanı çift, keşfettikleri böcekleri şehir ve bitki adıyla literatüre kazandırdı Erzurum Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi'nden bilim insanı çift, Erzurum ve Hakkari'de keşfettikleri iki hortumlu böcek türünü dünya literatürüne kazandırdı.