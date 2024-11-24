Yapay zeka teknolojileri göz hastalıklarının tanı ve tedavisinde etkin rol üstlenecek

Yayınlanma: 24.11.2024 - 14:29

Güncelleme: 24.11.2024 - 14:29

Türk Oftalmoloji Derneği Translasyonel Tıp ve Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hakan Özdemir, yapay zeka teknolojilerinin göz hastalıklarının erken teşhis, tanı ve tedavisinde büyük potansiyele sahip olduğunu belirtti.



Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Özdemir, Antalya’da düzenlenen 58. Ulusal Oftalmoloji Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

DİYABETİK RETİNOPATİDE YAPAY ZEKA DEVRİMİ



Diyabetik retinopati gibi körlüğe yol açan hastalıkların erken teşhisinde yapay zekanın yüzde 99 doğruluk oranıyla devrim yarattığını vurgulayan Özdemir, “Sadece bir fotoğrafla teşhis koymak mümkün. Erken teşhis sayesinde körlük aşamasına gelmeden hastalığın durdurulması sağlanabilir,” dedi.

ROBOTİK CERRAHİ VE GELECEK VİZYONU



Yapay zeka teknolojilerinin tedavide yol gösterici olduğunu belirten Özdemir, robotik cerrahilerin de hızla ilerlediğini ifade etti. “Belki 10 yıl içinde farklı ülkelerdeki hastaların yapay zeka destekli robotik teknolojiyle tedavi edilmesi mümkün olacak,” diyen Özdemir, teknolojinin yakından takip edildiğini ve bu alanda önemli adımlar atıldığını söyledi.

TÜRK HEKİMLERDEN GLOBAL EĞİTİM



Komisyon olarak Türk hekimlerin yanı sıra çevre ve Avrupa ülkelerindeki sağlık çalışanlarına eğitim verdiklerini belirten Özdemir, bilgi ve deneyim paylaşımı yaptıklarını aktardı. Ayrıca, yeni yapay zeka destekli yazılım ve programlar geliştirme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN VERİSİ AVANTAJ SAĞLIYOR"



Türkiye’de göz hekimliğinin Avrupa ülkelerine kıyasla daha üst düzeyde olduğunu ifade eden Özdemir, "Ülkemizdeki veri zenginliği, yapay zekanın gelişimi için büyük bir avantaj. Üniversite ve hastanelerden gelen verilerle sistemleri geliştirmeye çalışıyoruz," dedi.

YASAL DÜZENLEMELER PRATİK KULLANIMI GECİKTİRİYOR



Yapay zekanın henüz pratik uygulamalarda tam anlamıyla kullanılmadığını belirten Özdemir, bu konuda bazı yasal regülasyonların bulunduğunu da sözlerine ekledi. Yapay zeka destekli göz tomografisinin en iyi göz doktoru kadar doğru teşhis koyabildiğini, ancak sistemin kalitesinin doğru veriyle sağlanabileceğini ifade etti.