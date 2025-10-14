Yaşam bilimlerinin geleceği BIOEXPO 2025’te şekillenecek

Türkiye’nin en kapsamlı yaşam bilimleri etkinliği BIOEXPO 2025, 15–17 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek. Biyoteknoloji, ilaç, temizoda teknolojileri ve laboratuvar sistemleri alanlarında faaliyet gösteren yüzlerce yerli ve uluslararası markayı, bilim insanlarını, kamu temsilcilerini ve yatırımcıları buluşturacak organizasyon, bu yıl da sektörün geleceğine yön verecek.

BİLİM, TEKNOLOJİ VE ENDÜSTRİ AYNI PLATFORMDA

Yaşam bilimleri ekosisteminin tüm bileşenlerini bir araya getiren BIOEXPO 2025, bilgi paylaşımı, iş birliği ve inovasyon için güçlü bir zemin sunacak. Etkinlik kapsamında düzenlenecek İlaç Teknolojileri ve API Sempozyumu, Yaşam Bilimlerinde Araştırma Altyapıları Zirvesi, Kişiselleştirilmiş Tıp, Yapay Zeka Temelli İlaç Geliştirme, Nadir Hastalıklar ve Global Ar-Ge İşbirlikleri oturumları, sektörün güncel gündemini ele alacak. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi iş birliğiyle, TÜSEB, TÜBİTAK, TİTCK ve İBG'nin kurumsal katkılarıyla yapılacak sempozyumlar, Türkiye’nin yaşam bilimleri vizyonunu uluslararası düzleme taşıyacak.

KAMU, AKADEMİ VE ÖZEL SEKTÖR BİR ARADA

BIOEXPO 2025, kamu kurumları, akademik kurumlar ve özel sektör temsilcilerini aynı çatı altında buluşturacak. TÜSEB, TİTCK, TÜBİTAK, İBG gibi kamu kurumlarının yanı sıra, AİFD, İEİS, TİSD, LABSİAD, TİYSAT ve Temizoda Teknolojileri Derneği gibi sektör derneklerinin de yer alacağı etkinlikte, Türkiye’nin biyoteknoloji ve ilaç sanayisinde sürdürülebilir büyüme için yeni stratejiler tartışılacak.