Yaşlı ve engelli bireyler için evde bakım hizmetleri yaşam kurtarıyor: En büyük tehlike yalnızlık

Türkiye'de yaşlı nüfusun artması ve aile yapısındaki değişimlerle birlikte evde bakım hizmetlerine duyulan ihtiyaç her geçen gün büyüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, geleneksel aile yapısının değişmesiyle birlikte yaşlı bireylerin sosyal destekten uzak kaldığını söyledi.

Bayram, “Yaşlı ve hareket kısıtlılığı olan hastaların en zor yönetilen sorunu yalnızlık. Sorunların geç fark edilmesi, çözümü daha güç yeni sağlık problemlerine ve sosyal problemlere yol açıyor. Bu nedenle ev ziyaretleri ve düzenli telefon takipleri büyük önem taşıyor” dedi. Bayram, kişisel bakım, ev temizliği, psikolojik destek, alışveriş yardımı, refakat hizmetleri, fizyoterapi ve sağlık kuruluşlarına erişim desteğinin en çok gereksinim duyulan sosyal hizmetler arasında yer aldığını belirtti.

Ev temizliği, kişisel bakım ve kuaförlük hizmetlerinin yalnızca estetik değil sağlık açısından da önemli olduğunu vurgulayan Bayram, düzenli bakımın enfeksiyon riskini azalttığını ve bireylerin kendilerini daha iyi hissetmelerini sağladığını belirtti. Bayram, bu hizmetlerin yaşlı bireylerin özgüvenini artırdığını ve sosyal yaşama katılımlarını desteklediğini ifade etti.