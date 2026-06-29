Yaz sıcakları menopoz şikayetlerini artırıyor: Uzmanından hayati uyarılar ve 5 etkili öneri

Menopoz döneminde azalan östrojen seviyelerinin vücudun ısı düzenleme mekanizmasını etkilemesiyle ortaya çıkan sıcak basmalarının yaz sıcaklarıyla birlikte daha şiddetli hissedilerek yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Deniz Han Deniz, kadınların bu süreci daha konforlu geçirebilmeleri için önerilerde bulundu.

Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları, menopoz dönemindeki kadınların yaşam kalitesini daha da zorlaştırabiliyor. Özellikle sıcak basmaları, gece terlemeleri ve uyku problemleri sıcak havalarla birlikte daha yoğun hissedilirken, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Deniz Han Deniz, bu dönemde alınacak basit önlemlerin şikayetlerin kontrol altına alınmasına yardımcı olabileceğini belirtti.

Menopoz döneminde östrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak vücudun ısı düzenleme mekanizmasının hassaslaştığını söyleyen Op. Dr. Deniz Han Deniz, "Normal şartlarda da görülebilen sıcak basmaları, yaz mevsiminde yükselen hava sıcaklığı ve nemin etkisiyle daha sık ve daha şiddetli hissedilebiliyor. Bu durum günlük yaşamı, iş performansını ve özellikle gece uykusunu olumsuz etkileyebiliyor" ifadelerini kullandı.

SICAK BASMALARINA KARŞI 5 ETKİLİ ÖNERİ

Yaz dönemindeki menopoz şikayetlerinin kontrol altına alınabilmesi için önerilerde bulunan Deniz şunları paylaştı:

"Ani başlayan yoğun sıcaklık hissi, yüzde ve boyunda kızarma, terleme ve ardından üşüme şeklinde ortaya çıkabilir. Bu ataklar birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebilir. Bazı kadınlarda günde birkaç kez görülürken, bazılarında çok daha sık yaşanabilir. Yaz aylarında bu şikâyetleri hafifletmek için ince, pamuklu ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmeli, gün içinde yeterli miktarda su tüketilerek vücudun sıvı dengesi korunmalıdır. Çok sıcak, yağlı ve baharatlı yiyeceklerin yanı sıra aşırı kafein ve alkol tüketimi sınırlandırılmalı, düzenli fiziksel aktiviteyle ideal kilo korunmalıdır. Ayrıca uyku ortamının serin tutulması ve kaliteli uyku şartlarının sağlanması, yaz sıcaklarının menopoz belirtileri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olacaktır. Yaşam tarzı değişikliklerinin yanı sıra uygun hastalarda hormon replasman tedavisi de sıcak basmaları, gece terlemeleri ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen menopoz belirtilerinin kontrolünde önemli fayda sağlayabilecektir."

BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIR

Bazı kadınlarda çarpıntı, huzursuzluk ve baş ağrılarının da sıcak havalarda daha belirgin hale gelebileceğini kaydeden Deniz Han Deniz, "Gece terlemeleri nedeniyle sık bölünen uyku, gün içinde yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve gerginlik hissini artırarak hem sosyal yaşamı hem de iş performansını olumsuz etkileyebilir. Bu belirtilerin şiddeti kişiden kişiye farklılık gösterdiği için menopozun tek bir bakış açısıyla değerlendirilmemesi gerekir. Süreç, kadın hastalıkları ve doğum uzmanının değerlendirmesiyle başlamalı; ihtiyaç halinde fizik tedavi ve rehabilitasyon, kardiyoloji, nöroloji, beslenme ve diyet, psikoloji ile genel cerrahi gibi farklı branşların da yer aldığı multidisipliner bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Menopozun etkileri yalnızca hormon değişiklikleriyle sınırlı değildir. Kadının yaşadığı her belirti bütüncül olarak değerlendirilip altta yatan nedenlere yönelik kişiye özel çözümler sunulduğunda, bu dönemi çok daha sağlıklı ve konforlu geçirmek mümkün olur" şeklinde konuştu.