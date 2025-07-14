‘Yaz sıcaklarında klima kullanımına dikkat’

Sıcak havalarda hem evlerde hem iş yerlerinde yoğun olarak kullanılan klimalar, sağlık açısından ciddi riskler taşıyabiliyor. İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Dr. Özkan Akyol, klima yoluyla bulaşan ve “lejyoner hastalığı” olarak bilinen zatürre türüne karşı vatandaşları uyardı.

Lejyoner hastalığına neden olan "Legionella pneumophila" adlı bakterinin, uygun nem ve sıcaklıkta klima filtrelerinde çoğaldığını belirten Dr. Akyol, bu bakterilerin solunum yoluyla akciğerlere ulaşarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi. Hastalığın ilk kez 1976 yılında ABD’de bir otelin havalandırma sisteminden yayılarak birçok kişiyi etkilediği bilgisini paylaşan Akyol, lejyoner hastalığının insandan insana bulaşmadığını ancak özellikle büyük otel ve iş yerlerinde salgınlara neden olabileceğini vurguladı.

RİSK GRUPLARI DİKKAT ETMELİ

Dr. Akyol, hastalığa yakalanma riskinin özellikle bağışıklığı zayıf bireylerde daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Şeker hastaları, alkol bağımlıları, kemoterapi görenler, kronik böbrek ve akciğer hastalığı olanlar ile sigara içenler yüksek risk grubundadır” dedi.

Hastalığın belirtileri arasında:

Yaygın kas ve eklem ağrıları

Baş ağrısı

Halsizlik

Huzursuzluk

Yüksek ateş

Kuru öksürük

Bulantı, kusma ve ishal gibi sindirim sistemi şikayetleri

Konsantrasyon bozukluğu, ajitasyon ve nadiren koma yer alıyor.

GRİBAL ENFEKSİYONLA KARIŞTIRMAYIN

Lejyoner hastalığının başlangıçta gribal enfeksiyonla karıştırılabildiğine değinen Akyol, bu tür şikayetleri olan bireylerin mutlaka doktora başvurması gerektiğini belirtti. Tedavinin ise uygun doz ve sürede antibiyotikle yapıldığını söyledi.

TEMİZLENMEYEN KLİMALAR BAŞKA HASTALIKLARI DA TETİKLİYOR

Dr. Akyol, lejyoner hastalığı dışında, klimalarda biriken küf mantarlarının da alerjik rinit ve alerjik astıma sebep olabileceğini kaydetti. Ayrıca, araç içi klima kullanımına da dikkat çeken Akyol, havanın doğrudan yüze veya göğse değil, ön cama yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Aksi halde sinüzit, kulak iltihapları ve yüz felci gibi rahatsızlıkların oluşabileceğini ifade etti.