Yazın grip mi olunur demeyin! Yaz gribine dair her şey...

YAZ GRİBİ NEDİR?

Yaz gribi, genellikle viral enfeksiyonlardan kaynaklanan ve kış gribiyle benzer belirtiler gösteren bir hastalıktır. İnfluenza virüsü dışında çeşitli virüsler de bu hastalığa neden olabilir. Yüksek ateş, boğazda yanma, baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve halsizlik sıkça görülen belirtiler arasındadır.

Yaz gribi, genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. Ancak yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için daha dikkatli olunması gerekir.