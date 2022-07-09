Yeni Zelanda'da ilk kez maymun çiçeği vakası tespit edildi
Yeni Zelanda'da ilk kez bir kişide maymun çiçeği vakası tespit edildi. Yurtdışı seyahatinden yeni dönen kişi evinde karantinaya alındı.
Yeni Zelanda'da bir kişiye maymun çiçeği virüsü teşhisi konuldu.
Yeni Zelanda'daki Stuff News haber ajansının Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Auckland kentinde 30'lu yaşlarındaki bir kişiye maymun çiçeği virüsü teşhisi konuldu.
Açıklamada, bunun "ülkede kaydedilen ilk maymun çiçeği virüsü vakası" olduğu ifade edildi.
Yurt dışı seyahatinden yeni dönen bu kişinin evinde tecrit altında olduğu belirtilen açıklamada, toplumsal bir bulaşı olduğuna dair herhangi bir emareye rastlanmadığı bilgisi verildi.
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