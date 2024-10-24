Yenidoğan Çetesi’ne tepki: Sağlık sistemi çökmüştür!

Yayınlanma: 24.10.2024 - 15:09

Güncelleme: 24.10.2024 - 15:09

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ve ailelerden kazanç elde etmek için bebeklere yanlış tedavi uygulayıp ölümlerine neden olan "Yenidoğan Çetesi'ne tepkiler sürüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Alsancak Devlet Hastanesi'nin bahçesinde “Sağlıkta ticaret ölüm demektir” sloganıyla eylem yaptı.

“Sağlıkta ticaret ölüm demektir”, “Herkese eşit ücretsiz sağlık”, “Bakan istifa” ve Sağlık haktır satılamaz” sloganları atan sağlık emekçilerine CHP Konak İlçe İşçi ve Emek Komisyonu da destek verdi. Sorumluların hesap vermesi talep edilen açıklamayı okuyan SES İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Başak Edge Gürkan, denetleme görevini yapmayanların da adalet önünde hesap vermeleri gerektiğini vurguladı. Gürkan, “Sistemle ilgili ciddi bir sorunla, ülkemizde yıllardır uygulanan sağlık politikalarının iflasıyla karşı karşıya olduğumuz açıktır. Sağlık hizmetini sıradanlaştıran, niteliğe değil niceliğe önem veren, hastaneleri ticarethane ve hastaları müşteri haline getiren, sağlığı piyasa kurallarına teslim eden Sağlıkta Dönüşüm Programı sağlık sistemimizi çökertmiştir. Halk sağlığına ve tıbbi etik değerlere zarar veren, ülke kaynaklarının bir avuç sermayedara peşkeş çekilmesine yol açan ve bu son olayda gördüğümüz gibi insanlık değerlerinin ayaklar altına alınmasına neden olan piyasacı ve rantçı politikalar bir an önce terk edilmelidir” diye konuştu.

Gürkan SES olarak taleplerini şöyle sıraladı: "Ülkemizin maddi ve insan kaynaklarının halkın ihtiyacı olan eşit, ulaşılabilir, parasız, kamusal ve nitelikli sağlık hizmeti sunan bir sağlık sistemi kurmaya yeteceğini biliyoruz. Yöneticileri, halkın sağlığını piyasanın insafına bırakan sağlık politikalarını bir kenara bırakarak, koruyucu hekimlik ve birinci basamağın güçlendirildiği, sağlık çalışanlarının iyi koşullarda güvenli ve güvenceli çalışabildiği, verilen hizmetin sayısının değil niteliğinin ve topluma katkısının değerlendirildiği bir sağlık sistemini hayata geçirmeye çağırıyoruz.