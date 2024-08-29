‘Yetersiz zam ilaç sıkıntısını derinleştirebilir’

Yayınlanma: 29.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.08.2024 - 04:00

İlaç üreticilerinin yüzde 35 oranında zam isteminde bulunması, Sağlık Bakanlığı’nın ise buna karşılık yalnızca yüzde 17 oranında zam vermesi, sağlık sektöründe tartışmalara yol açtı. Konuya ilişkin olarak CHP Balıkesir milletvekili ve eczacı Serkan Sarı, İzmir Tabip Odası Başkanı Ceyhun Özyurt ve İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan’dan açıklamalar geldi.

Tuncay Sayılkan, "İlaca zam bizim talebimiz değil. Ama üreticilerin artan maliyetler ve işletme giderleri sonrasında zam istemleri var. Biz eczacılar ilaca ulaşımda sorun yaşanmasın ve tedaviler aksamasın diyoruz. İlaçta fiyatları en büyük alıcı konumundaki devlet belirlediği için sekiz aydır zam gelmiyor. Sekiz ayda başta personel giderleri olmak üzere hemen her şeye zam gelmişken ilaca zam vermeden devam etmek öncelikle üreticiler ve sonra tüm sektörü sıkıntıya sokacaktır" dedi. Serkan Sarı ise “İlaca yüzde 17 ila yüzde 35 oranları arasında zam yapılması gündemde. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verdiği zam oranı da yüzde 17. Yani görünen o ki ilaç, zam kıskacında. Diğer yandan, şirketler istedikleri zammı alamazsa zaten raflarda bulunması zor olan ilaçlara yenileri eklenecek. Hasta vatandaşlarımız ilaca ulaşmakta daha çok zorlanacak. Ulusal ilaç seferberliği başlatılmalı” dedi.

Ulaşılamayan ilaçların sayısı giderek artmakta olduğuna dikkat çeken Ceyhun Özyurt de “Kısır bir döngü üç kesimi zorluyor; hastalar ilaca ulaşamıyor, eczacılar hastanın ilacını bulmak için umarsızca çırpınıyor, hekim koyduğu tanının tedavisi için gereken ilacın bulunamayabileceği kaygısında şüphesinde. Sağlık anayasal ve evrensel bir haktır, sağlığın sürdürülmesinin sağlanması sosyal bir devletin temel görevidir” açıklamasında bulundu.