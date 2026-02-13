Yıllarca yanlış teşhis kurbanı oldu, çareyi 'kendi organının naklinde' buldu

Kahramanmaraş'ta yaşayan 23 yaşındaki Nur Esen, çocukluğundan itibaren sol böbreği ve kasık bölgesinde yaşadığı ağrılar nedeniyle farklı dönemlerde çeşitli hastanelere başvurdu.

Kahramanmaraş, Malatya ve İstanbul'daki hastanelerde 3 ameliyat geçiren Esen, hastalığı iyileşmeyince son olarak Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Burada tetkikleri yapılan hastaya, Nutcracker Sendromu (iki atardamarın sol böbrek damarını sıkıştırdığı ve kanın sol böbrekten kalbe geri taşınmasına neden olduğu damar sıkışması) teşhisi konuldu.

Doç. Dr. Yücel Yüksel, Doç. Dr. Ercan Korkut, Doç. Dr. Mehmet Onur Gül, Opr. Dr. Kerem Özgü ile ekiplerinin gerçekleştirdiği ameliyatla sol böbreği yerinden çıkarılan Esen'e, kendi organı kasık bölgesine nakledildi.

Ameliyatı gerçekleştiren hekimlerden Doç. Dr. Yücel Yüksel, böbrek toplar damarlarının bağırsaklara giden ana atar damarın arasında sıkışması sonucu hastanın her yemekten sonra ciddi karın ağrısına maruz kaldığını belirtti.

Bu rahatsızlığın çok nadir görüldüğünü dile getiren Yüksel, şöyle konuştu:

"Hastalarda yemek yememe şikayeti oluşuyor. Bu damar anomalisinden dolayı hastada tekrarlayan kanlı idrar yapma ve protein kaybı oluşuyor. Bu rahatsızlık eğer zamanında tedavi edilmezse ilerleyen dönemde böbrek kaybına kadar gidebiliyor. Biz burada hastanın kendi böbreğini çıkarıp tekrar kendisine nakil yaptık. Bu ameliyat için biraz daha tecrübe gerekiyor. Normalde karnı yararak, kalın bağırsaktan girerek yapılan ameliyatı biz karın arka zarından yaptık. Böylelikle böbrek kanlanması bozulmadan hemen kısa sürede tekrar takıldı. Hastamız ameliyatın ardından 3-4 gün gibi kısa sürede taburcu haline geldi."

Yüksel, kişinin kendi böbreğinin tekrar kendine nakledilmesinin nadir bir durum olduğunu, teşhisinin doğru konulması gerektiğini ifade etti.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Nur Esen ise çocukluğundan beri sol tarafında hep karın ağrısı olduğunu, o bölgede tıkanıklık hissettiğini anlattı.

"ZOR OLDU AMA ÇOK ŞÜKÜR ATLATTIM"

Gaziantep'e gelmeden önce 4 ay içerisinde 3 ameliyat geçirdiğini ifade eden Esen, "Daha önce 'apandisit' dediler ameliyat oldum. Sol kadranda sıvı toplanmış, ondan dolayı ameliyat oldum. Sonrasında bir operasyon daha geçirdim, hiçbir değişim olmadı." dedi.

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tetkik ve incelemelerle birlikte 17 günlük bir süreç geçirdiğini dile getiren Esen, şöyle konuştu:

"Böbreğe giden damarım komple tıkanmış, bu süreçte ağrılarım artmıştı bayılmalarım oluyordu. Çalışırken baygınlık yaşıyordum. Her gittiğim hastanede 'idrar yolu enfeksiyonu, karın ağrısı' diyerek geçiştirildim. Şu anda sonu güzel oldu, başardık. Önceki hayatıma göre şu anda daha iyiyim, yemem içmem, yürüyüşüm ve nefes alışverişim her şeyim çok güzel. Neredeyse yürüyüşüm bile değişti, kilo aldım. Ağrım kalmadı diyebilirim. Kolay bir süreç olmadı, ağır bir hastalıktı. Ancak süreçte hocalar kendi organımın iflas edeceğini gözlemledi. Kendi organım kendime nakledilmiş oldu. Zor oldu ama çok şükür atlattım."