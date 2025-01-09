Yönetmelik değişikliği ile medikal estetik yapabilmek için hekim olmak ve sertifika yeterli

Yayınlanma: 09.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.01.2025 - 04:00

“Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” önceki gün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin ek 1’inci maddesinin 14’üncü fıkrasındaki değişiklik dikkat çekti. Fıkrada, “Tıp merkezi, poliklinik ve muayenehaneler bünyesinde; deri ve zührevi hastalıkları uzmanları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanları ile bakanlıkça onaylı medikal estetik sertifikası bulunan tabiplerce eğitim müfredatları ve sertifika ile edinilmiş yetkinlikleri kapsamında, bulunduğu sağlık kuruluşunda izin verilen tıbbi uygulamalar çerçevesinde, estetik amaçlı sağlık hizmetleri sunulabilir” ifadeleri yer alıyordu. Yeni çıkan yönetmelikle birlikte “deri ve zührevi hastalıkları uzmanları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahî uzmanları ile bakanlıkça onaylı medikal estetik sertifikası bulunan” ibareleri ilgili fıkradan çıkarıldı. Bu koşulların ortadan kalkmasıyla artık medikal estetik yapabilmek için hekim olmak ve sertifika yeterli olacak.

Cumhuriyet’e konuşan Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükrü Yazar değişikliği “talihsiz bir karar” olarak nitelendirdi. Yazar, değişiklikle beraber çok fazla komplikasyon ve ölüm vakası yaşanabileceğinin altını çizdi.

‘TIP EĞİTİMİNİ ETKİLER’

Diğer branştaki hekimlerin medikal estetik alanına yönelmesiyle kamuda ve üniversite hastanesinde çalışan estetik cerrahlarının kendi kliniklerini açabileceğini söyleyen Yazar, “Bu durum tıp eğitimini de etkileyecek. Üniversitede ders veren meslektaşlarımız ayrıldığı zaman öğretim üyesi bulamayacağız” diye konuştu.

‘HALK SAĞLIĞI SORUNU’

Kararın geri dönüşümsüz sorunlara yol açabileceğine vurgu yapan Yazar, “İnsanlar kanser, tümör, şeker hastalığı gibi hastalıklar için randevu sırası alamazken Türkiye’nin sağlıktaki tek sorunu medikal estetik uygulamalar mı?” ifadelerini kullandı. Çözüm üretilmezse hukuki yollarla haklarını arayacaklarını belirten Yazar, “Bu uzmanlığı 2-3 haftalık sertifika ile almadık, yıllarımızı verdik” dedi.

Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Dr. Yakup Gökhan Doğramacı ise şöyle konuştu: “Bu değişiklik hukuki ve mesleki açıdan ciddi sorunlara yol açabilecek unsurları beraberinde getirmiştir. Sertifikaların niteliği ve süresine ilişkin belirsizlik, estetik uygulamalarında uzmanlık gerektiren bilgi ve becerilerin kazandırılamaması riskini taşımaktadır. Sertifika sahibi olan herhangi bir hekimin bu alanda çalışabilecek olması, uzmanlık gerektiren bir alanda yetki ihlallerine yol açabilir.”

‘YENİ DÜZENLEME YAPILMALI’



Medikal estetikte inanılmaz bir pazar olduğuna dikkat çeken Dr. Yakup Doğramacı, “Bakanlık hekim çeşitliliğini artırarak bu işi merdiven altından çıkarmaya çalışıyor. Plastik cerrah ve cildiyeciler ise duruma karşı. Yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var” dedi.

