Yumurtalık kanseri belirtileri diğer hastalıklarla karışabilir

Yayınlanma: 03.02.2025 - 12:08

Güncelleme: 03.02.2025 - 12:08

Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Müge Harma, yumurtalık kanserinin belirtilerinin genellikle diğer hastalıklarla karışabildiğine dikkat çekti. Harma, iki haftadan uzun süren sindirim sistemi şikayetlerinin, yumurtalık kanserinin habercisi olabileceğini belirterek, bu tür belirtileri göz ardı etmemek gerektiğini söyledi.

YUMURTALIK KANSERİ SİNSİ BİR HASTALIKTIR

Yumurtalık kanserinin, kadınlar arasında ölümcül ve sessiz ilerleyen bir kanser türü olduğunu vurgulayan Harma, "Yumurtalık kanseri sinsi bir kanser olduğu için 'sessiz katil' olarak adlandırılmaktadır. Karında şişlik, hazımsızlık, mide yanması, reflü, bağırsak alışkanlıklarında düzensizlik gibi belirsiz şikayetlerle başlar" dedi. Bu nedenle, bu şikayetler iki hafta boyunca devam ederse, kadın hastalıkları ve doğum bölümüne başvurulmasının önemli olduğunu ifade etti.

ERKEN TEŞHİS İÇİN CERRAHİ MÜDAHALE

Erken teşhisin önemine de değinen Harma, yumurtalık kanserinin tedavisinin çoğunlukla cerrahi müdahale ile yapıldığını belirterek, tümör dokularının iyi bir şekilde çıkarılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Harma, "Yumurtalık kanserinin hücre çoğalması farklı bir yol izler ve karın içi organlara sessizce yayılır" şeklinde uyarılarda bulundu.

ERKEN TEŞHİS İÇİN DÜZENLİ MUAYENE ÖNERİSİ

Harma, yumurtalık kanserinin genellikle 60 yaş ve üzerindeki kadınlarda daha sık görüldüğünü, meme kanseri 8 kadından birinde görülürken, yumurtalık kanserinin 80 kadında bir karşılaşıldığını ifade etti. Meme kanseri öyküsü olan bireylerin, yumurtalık kanseri ve rahim kanseri yönünden düzenli muayene edilmesi gerektiğini söyledi.

GENETİK YATKINLIK VE KORUYUCU CERRAHİ TEDAVİ

Genetik yatkınlığın yumurtalık kanseri riskini artırdığını belirten Harma, BRCA1 ve BRCA2 mutasyonları saptandığında koruyucu cerrahi tedavi önerilebileceğini, bu tedavi seçeneklerinin tüplerin, yumurtalıkların ve rahmin alınmasını içerebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Müge Harma, 4 Şubat'ın "Dünya Kanser Günü" olarak belirlenmesinin kanser farkındalığını artırmayı hedeflediğini ifade ederek, kansere karşı korunma ve erken teşhisin önemine vurgu yaptı.