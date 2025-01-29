Yurttaş da eczacı da mağdur
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın muayene katılım paylarına yüzde 542’ye varan zam yapmasına tepkiler sürüyor.
Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Pek çok vatandaşımız sağlıkta katkı payını ilaç katkı payı olarak algılamakta. Bu eczacıyla vatandaşı karşı karşıya getirmektedir” dedi.
Doğruyol, “Günlük 1 milyon reçeteyi ortalama olarak 45 liradan hesap ettiğimizde çok büyük paralar tutmaktadır. Bu paraların hangi kalemde nasıl tutulduğu ve nereye harcandığı da açıklık kazanmamıştır” ifadelerini kullandı
Etiketler: #eczacı #Sosyal Güvenlik Kurumu
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