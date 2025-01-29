Yurttaş da eczacı da mağdur

Yayınlanma: 29.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 29.01.2025 - 04:00

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Pek çok vatandaşımız sağlıkta katkı payını ilaç katkı payı olarak algılamakta. Bu eczacıyla vatandaşı karşı karşıya getirmektedir” dedi.

Doğruyol, “Günlük 1 milyon reçeteyi ortalama olarak 45 liradan hesap ettiğimizde çok büyük paralar tutmaktadır. Bu paraların hangi kalemde nasıl tutulduğu ve nereye harcandığı da açıklık kazanmamıştır” ifadelerini kullandı