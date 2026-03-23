Zayıflama iğneleri ve ramazan süresince yaşanan beslenme değişimi alarm verdi: Acil servisler dolup taştı

Ramazanın ardından gelen Şeker Bayramı ile beslenme düzeninde yaşanan ani değişiklikler ve zayıflama amacıyla kullanılan iğnelere artan ilgi, acil servislerde dikkat çeken bir yoğunluğa yol açtı. Uzmanlar, özellikle “kolay kilo verme” vaadiyle doktor kontrolü dışında kullanılan bu ilaçların ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Cumhuriyet’e konuşan acil tıp uzmanı Doç. Dr. Ömerul Faruk Aydın, son 3-4 haftada acil servislere bulantı, kusma, karın ağrısı ve geçmeyen ishal gibi şikâyetlerle başvuran hasta sayısında belirgin yükseliş gözlendiğini ifade etti. Aydın, birkaç gün süren yoğun bulantı ve kusma nedeniyle başvuran bir hastanın öyküsünde, kilo vermek amacıyla inkretin temelli enjektabl bir ilaç kullandığını öğrendiklerini söyledi.

Hastanın ilacı tıbbi bir gereklilikten ziyade “iştah kesen pratik bir çözüm” olarak gördüğünü belirten Aydın, bu yaklaşımın risklerine dikkat çekti. Aydın, kısa sürede gelişen bulantı, erken doyma hissi, kusma ve azalan sıvı alımının hastayı daha ağır bir tabloya sürüklediğini vurguladı.

YEME-PİŞMANLIK-KUSMA DÖNGÜSÜ

Fiziksel bulgulara ek olarak davranışsal bozuklukların da görüldüğünü belirten Aydın, “Bir hastam, bayramda yemek yedikten sonra gelişen bulantıyı ‘Yememem gerekiyordu’ şeklinde yorumladı ve ardından kusmanın tekrarlandığını anlattı. Bir başka hastam ise akşam yemeğine katıldığı bir davette ‘Çok az yedim ama midem taş gibi oldu, sonra kustum ve rahatladım’ dedi. Bu anlatımlar, fizyolojik yan etkiye ek olarak yeme-pişmanlık-kusma döngüsünün geliştiğini gösteriyor” diye ekledi.

HEKİM İZLEMİ GEREK

Özellikle oruç döneminde azalan öğün sıklığı ve ardından gelen yoğun beslenme davranışının ilacın etkisiyle birleştiğinde tolere edilmesi zor bir tablo oluşturabileceğine de dikkat çeken Doç. Dr. Aydın, “Bu durum bazı hastalarda geçici bulantı olarak kalırken bazılarında günler süren kusmaya dönüşebiliyor” dedi.

Tedavilerin doğru hasta seçimi, dikkatli doz titrasyonu ve yakın hekim izlemi gerektirdiğine dikkat çeken Aydın, “Aksi halde bulantı ve erken doyma gibi beklenen yan etkiler, bazı hastalarda sıvı kaybı, elektrolit dengesizlikleri ve böbrek fonksiyon bozulması gibi klinik müdahale gerektiren tablolara dönüşebilir. Unutmamak gerekir ki bu tedaviler ‘kolay kilo verme’ araçları değil, güçlü metabolik ilaçlardır. Oruç dönemleri de dahil olmak üzere kilo yönetiminde en güvenli yaklaşım; dengeli ve yeterli beslenme, yeterli miktarda sıvı alımı, öğün planlaması ve sürdürülebilir yaşam tarzı değişikliklerine uyulmasıdır” diye konuştu.