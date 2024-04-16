YSK seçim itirazlarını değerlendirdi: Hepsi reddedildi

YSK; AKP, MHP, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, TİP, BBP ve Yeniden Refah Partisi’nin toplam 2 il ile 18 ilçe ve beldede yaptığı itirazları reddetti.

İHA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 16:57
YSK seçim itirazlarını değerlendirdi: Hepsi reddedildi
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YSK 2 il, 11 ilçe, 7 belde için 8 siyasi partinin yaptığı itirazları değerlendirdi. 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 8 siyasi partinin yaptığı, 2 il, 11 ilçe, 7 belde olmak üzere toplam 20 itirazı değerlendirerek karara bağladı.

Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin yaptığı itirazları değerlendirmeye devam ediyor. Bugün saat 14.00’da toplanan kurul, siyasi partilerin yapmış olduğu itirazlarda nihai kararları verdi. Toplantı çerçevesinde kurul, 8 siyasi partinin 2 il 11 ilçe ve 37 belde olmak üzere toplamda 20 seçim bölgesi için yaptığı itirazları sonuçlandırarak, verilen kararları açıkladı.

TÜM İTİRAZLARI REDDETTİ

Buna göre Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti’nin; İstanbul’un Bahçelievler ve Şanlıurfa Halfeti ilçelerinde seçimlerin iptali talebini reddetti.

CHP’nin; Osmaniye Toprakkale ilçesine bağlı Türkmen Beldesi seçimlerinde, seçimlerin iptali ve yeniden seçimlere gidilmesi üzerine yaptığı itiraz talebi yine YSK tarafından reddedildi.

MHP’nin; Bingöl’ün Yedisu ilçesi ile Kütahya Simav ilçesine bağlı Güney, Afyonkarahisar İhsaniye ilçesine bağlı Döğer ve Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldelerinde seçimlerin iptali ve yeniden seçime gidilmesi için yaptığı itirazlar reddedildi.

Yeniden Refah Partisi’nin itirazlarını da değerlendiren Kurul, Şanlıurfa Siverek, Samsun Bafra, Giresun Doğankent, Iğdır Aralık ve Gaziantep Nurdağı ilçelerinde seçimlerin iptali ve yeniden seçime gidilmesi taleplerini reddetti.

Ayrıca yine Yeniden Refah Partisi’nin Konya Çeltik ilçesi ve Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Deredolu beldesinde mazbatanın iptali ve seçimlerde ikinci olana mazbatanın verilmesi talebi de Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

BBP’nin Erzurum’un İspir ilçesi ve Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Gülpınar Beldesi için seçimlerin iptali ve yeniden seçimlere gidilmesi talebi reddedildi.

DEM Parti’nin Şırnak ve Kars illerinde, seçimlerin iptal edilmesi ve yenilenmesi üzerine yaptığı itirazlar da reddedildi.

Öte yandan İYİ Parti’nin Aksaray Güzelyurt ilçesinde ve Türkiye İşçi Partisi’nin Tokat Niksar ilçesinin Yazıcık Beldesinde seçimlerin iptali ve yeniden seçime gidilmesi talepleri reddedildi.


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