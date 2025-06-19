2002 yılında vizyona giren ve Türkiye’de “28 Gün Sonra” adıyla büyük ilgi gören 28 Days Later, zombi sinemasında ezber bozan yapımlar arasında yerini almıştı. Yönetmen Danny Boyle’un imzasını taşıyan bu çarpıcı hikaye, tam 23 yıl aradan sonra yeni bir devam filmiyle sinema dünyasına geri dönüyor. Peki, 28 Yıl Sonra filminin filminin konusu ne? 28 Yıl Sonra filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...





28 YIL SONRA FİLMİNİN KONUSU NE?

Öfke virüsünün bir biyolojik silah laboratuvarından kaçmasının üzerinden neredeyse otuz yıl geçmiş ve şimdi hâlâ acımasızca uygulanan bir karantina altında olanlarla, enfekte olanlar arasında var olmanın yolları bulunmuştur. Hayatta kalanlardan bir grup, anakaraya sıkı bir şekilde korunan tek bir geçitle bağlanan küçük bir adada yaşamaktadır. Gruptan biri, anakaranın karanlık kalbine doğru bir görev için adadan ayrıldığında, yalnızca enfekte olanları değil hayatta kalanları da mutasyona uğratan sırları, harikaları ve dehşetleri keşfeder.

28 YIL SONRA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Aaron Taylor-Johnson

Jodie Comer

Ralph Fiennes

Jack O'Connell

Cillian Murphy

Edvin Ryding

Erin Kellyman

Chi Lewis-Parry

Nathan Hall