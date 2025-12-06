Burak Özçivit, Bakan Ersoy'la görüştü

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.12.2025 14:09:00
Haber Merkezi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ünlü oyuncu Burak Özçivit ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Bakan Ersoy, ziyarete ilişkin fotoğrafı "Birlikte çok güzel işlere imza atacağız" diyerek paylaştı.

"Kuruluş Osman", "Muhteşem Yüzyıl" gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Burak Özçivit, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la bir araya geldi.

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabından duyurarak şunları ifade etti:

“Sanatçı Burak Özçivit ile AKM İstanbul’da bir araya geldik. Kültür ve sanat hayatımıza ilişkin güncel çalışmalar, yürütülen projeler ve sektörün gelişimine yönelik değerlendirmeler üzerine verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Pek yakında birlikte çok güzel işlere imza atacağımız kıymetli sanatçımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

