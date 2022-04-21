Emekli Amiral Gürdeniz'den 'Yakamoz S-245' eleştirisi: Türk Donanmasını temsil etmiyor

21 Nisan 2022 Perşembe, 19:35

Emekli Amiral Cem Gürdeniz, Netflix’te yayınlanan ve başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ’un üstlendiği, “Yakamoz S-245” adlı dizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dizinin Türk Donanması, denizaltıcılığı ile Türk deniz subay ve astsubaylarını küçük düşürdüğünü ifade eden Gürdeniz, "Bu film için devletten izin alındı mı" sorusunu sordu.

"KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ KURGULAR"

Konuyla ilgili Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan Gürdeniz, "Netflix‘te gösterime giren yakamoz isimli dizi film, denizciliğin kendine has kültüründen çok uzakta. İçerdiği ciddi teknik ve usul hatalar bir yana Dünya denizaltıcılık camiasında çok üstün bir yere sahip Türk denizaltıcılığını son derece küçük düşürücü kurgulara sahip" dedi.

Ömrünü Bahriye'ye adamış emekli bir amiral olarak dizideki sahnelerden son derece rahatsızlık duyduğunu belirten Gürdeniz ayrıca, kullanılan sembol ve kavramların Türk donanması ve denizaltıcılığını temsil etmediğini de sözlerine ekledi.

İZİNLER ALINDI MI?

Dizide kullanılan, Türk deniz subaylarına ait üniforma, şapka ve sembollerin devlet tekelinde olduğunu ve kullanım izinlerinin yine resmi makamlardan alınması gerektiğini ifade eden Gürdeniz, "Bu izinler alındı mı?" sorusunu sordu.

Gürdeniz sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkede demokrasi var, sanat için kimseden izin alınmaz deniliyorsa Türk subay ve astsubaylarına ait üniforma ve semboller yerine jenerik kavram ve rütbeler kullanılabilirdi. Bu kavramlar hassas ve değerlidir. Sanat dizisi çekiyoruz diye Donanma değerlerinin küçük düşürücü bir şekilde sunulması kabul edilemez..."

DİSTOPİK BİR BİLİM KURGU

'Kıyamet sonrası' (Post Apocalyptic) hikaye kurgusuna sahip bir dizi olan “Yakamoz S-245”, güneşte meydana gelen gizemli bir doğa olayı sonucu gün ışığının insanları öldürdüğü bir ortamda, denizin yüzlerce metre altındaki "Afotik zone" denen bölgedeki bir denizaltıda bulunan bir grup bilim insanı ile Yakamoz S-245 adlı askeri denizaltı mürettebatının yaşam mücadelesini konu alıyor.

Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ’un üstlendiği dizide Özge Özpirinççi, Ertan Saban, Onur Ünsal, Ece Çeşmioğlu, Meriç Aral, Ecem Uzun, Ersin Arıcı ve Hakan Salınmış gibi isimler rol alıyor.