Kaptan Amerika rolüyle hafızalara kazınan Chris Evans'tan Avengers: Doomsday açıklaması

Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) ikonik karakterlerinden Captain America'ya (Kaptan Amerika) hayat veren Chris Evans, uzun süredir merakla beklenen Avengers: Doomsday filmine dair söylentilere son noktayı koydu.

Ünlü oyuncu, hayranlarını üzecek açıklamayı yaptı. Evans, yeni Avengers filminde yer almayacak.

ScreenRant’e konuşan Evans, Marvel ekibiyle hâlâ sık sık görüştüğünü belirtti. "Evet, onlarla sürekli konuşuyorum. Pedro Pascal şu anda onların yanında. Ekipten uzak olmak üzücü, orada olamamak can sıkıyor. Eminim yine harika bir iş çıkarıyorlardır," diyen Evans, filmin vizyona girmesiyle yaşayacağı duyguyu ise şöyle ifade etti:

"Film vizyona girdiğinde, davet edilmediğin bir partiyi izliyor gibi hissetmek daha da zor olacak."

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2024 sonunda, Evans’ın filmde Hayley Atwell ile birlikte yeniden kamera karşısına geçeceği ve Endgame sonrası Captain America – Peggy Carter hikâyesinin devam edeceği iddiaları gündeme gelmişti.

Ancak Evans bu söylentileri hızla yalanlamış ve “Bu doğru değil” açıklamasıyla beklentileri düşürmüştü.

Buna rağmen, son aylarda filmde gizli bir cameo ile yer alabileceğine dair söylentiler yeniden dolaşıma girmişti. Ancak Evans, yaptığı bu son açıklamayla bu ihtimale de kesin bir dille kapıyı kapattı.

DOWNEY JR. VE HEMSWORTH GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan, Avengers: Doomsday filmi Marvel evreninde büyük bir geri dönüşe sahne olacak.

Chris Hemsworth, Thor karakteriyle ekibe katılırken,

Robert Downey Jr., bu kez Iron Man değil, filmin ana kötüsü Doctor Doom olarak seyirci karşısına çıkacak.

Marvel hayranları için büyük bir heyecan kaynağı olan Avengers: Doomsday, hem yeni karakterleri hem de sürpriz dönüşleriyle MCU'nun geleceğinde önemli bir yer tutacak gibi görünüyor.