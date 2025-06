The Legend of Zelda filmi için bekleyiş uzadı

Nintendo’nun efsanevi oyun serisi The Legend of Zelda, beyaz perdeye taşınıyor. Sony Pictures ve Nintendo ortak yapımı olarak hazırlanan live-action film için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, vizyon tarihine dair önemli bir gelişme yaşandı.

DAHA ÖNCE DUYURULAN TARİH DEĞİŞTİ

İlk olarak 26 Mart 2027'de vizyona girmesi planlanan The Legend of Zelda filmi, yapım süreci nedeniyle ertelendi. Nintendo’nun efsanevi oyun serisinin yaratıcısı Shigeru Miyamoto, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yapım süreciyle ilgili nedenlerden dolayı canlı çekim The Legend of Zelda filminin vizyon tarihini 7 Mayıs 2027'ye erteliyoruz. Daha önce duyurduğumuz tarihten birkaç hafta sonra olacak. Bu ek süreyi filmi olabildiğince iyi hale getirmek için değerlendireceğiz. Gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

KADRO HENÜZ BELLİ DEĞİL

Filmin oyuncu kadrosuna dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak yönetmen koltuğunda, The Maze Runner ve Kingdom of the Planet of the Apes gibi yapımlarla tanınan Wes Ball oturacak. Ball, filmin hazırlık sürecinde özellikle Hayao Miyazaki’nin eserlerinden ilham aldığını dile getirmişti.

Zelda hayranlarının büyük bir merakla beklediği yapım, 7 Mayıs 2027’de sinemaseverlerle buluşacak.