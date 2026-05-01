1 Mayıs gözaltılarında yeni iddia: 'Hastanede avukatlara müdahale'

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde iktidarın “Taksim korkusu” kararıyla birlikte İstanbul’un merkezi noktaları adeta abluka altına alındı.

Anayasa Mahkemesi kararlarına karşın Taksim Meydanı’nın kapalı tutulması, Şişli ve Mecidiyeköy’de hayatı durma noktasına getirdi.

Mecidiyeköy Meydanı’nda sloganlarla yürümek isteyen gruplara polis müdahale ederken, biber gazı kullanıldığı ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı görüldü. İstanbul genelinde gözaltı sayısının 500’ü aştığı ifade edildi.

TUTANAKLARA YANSIYAN HASTANE İDDİALARI

Gözaltı sürecine ilişkin en dikkat çeken iddialar ise hastanede yaşananlara ilişkin tutanaklarda yer aldı. Avukatların tutanaklarına göre, gözaltındaki kişilerin sağlık kontrollerini ve hukuki durumlarını takip etmek isteyen Avukatın Sesi İnisiyatifi üyesi avukatların görev yapmaları engellendi.

GÖRÜŞMEYE İZİN VERİLMEDİ

Tutanaklarda, avukatların gözaltındaki kişilerle görüşmelerine izin verilmediği, ilgili birimlere yaklaştırılmadıkları ve kamu görevi kapsamında yaptıkları başvuruların karşılıksız bırakıldığı ifade edildi.

KAMUSAL ALANDA FİZİKİ MÜDAHALE İDDİASI

Hastane gibi kamusal bir alanda yaşandığı belirtilen olaylarda, polis tarafından avukatlara fiziki müdahalede bulunulduğu öne sürüldü. Tutanaklarda, avukatların hastane bahçesinden zorla çıkarıldıkları ve sürüklenerek uzaklaştırıldıkları yönünde ifadeler yer aldı.

KAYIT ALINMAK İSTENİNCE MÜDAHALE ARTTI İDDİASI

Avukatların söz konusu olayları kayıt altına alınmasını istemesi üzerine müdahalenin arttığı da tutanaklara yansıdı. Bazı görevlilerin görüntü alınmasını engellemeye çalıştığı iddia edildi.

AYNI GÜN İKİ AYRI TUTANAK

Aynı gün farklı saatlerde düzenlenen iki ayrı tutanakta benzer ifadelerin yer alması dikkat çekti.

Her iki tutanakta da avukatların görevlerinin engellendiği ve kamu gücü kullanılarak hastane alanından çıkarıldıkları belirtildi.