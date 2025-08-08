10 diplomalı Ömer Fatih Sayan’dan açıklama: 'Alnım ak, başım dik, kimseye veremeyeceğim hesap, ispat edemeyeceğimiz bir şey yok'

Türkiye'de 'sahte diploma' skandalı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Bununla beraber ilişim güvenliğinden sorumlu kurum BTK’nin bağlı bulunduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın özgeçmişi gündem olmuştu.

Söz konusu özgeçmişte Sayan'ın 6 lisans, 2 yüksek lisans, 2 doktorası olduğu görülüyor.

Bunun üzerine konuşan Sayan, "Her türlü olaydan, kaostan beslenmenin yolunu bulan bir güruh bulunduğunu, bunların niyetlerinin de halis değil. Bir diploma çetesi çökertilmiş. BTK, ilk anından itibaren sürecin en yakın takipçisi olarak gerekli aksiyonları almış, sorunları çözmüş. Ama o bahsettiğim güruh, buna odaklanmak yerine benim eğitimimle ilgili yalan yanlış haberleri yaymaya odaklanıyor. Çünkü işlerine gelen bu. Çok şükür, yıllarca olduğu gibi ben bununla ilgili de alnım ak, başım dik, kimseye veremeyeceğim hesap, ispat edemeyeceğimiz bir şey yok. Ancak isterdim ki bir insanın diplomalarının sorgulanmasına değil de aldığı eğitimlerin donanımına odaklanılabilseydi. Sormadan edemiyorum. Neden bir insanın kendini eğitmiş olması bu kadar rahatsız ediyor bazılarını. Bu çamur at izi kalsın mantığından başka hiçbir şey değil. Vay efendim 'Anadolu Üniversitesi'nden dört tane bölüm nasıl bitirilir. Bunu diyen kişiler, okul, üniversite, akademik kariyer görmüş insanlar. Sınavsız ikinci üniversite nedir. Ya da açık öğretimden bir bölüm bitirmek için gece gündüz okula mı gitmek gerekiyor. Bir de diyorlar ki 'Bu durum ortaya çıkar çıkmaz, bu bilgiler silinmiş'. İlk günden itibaren bakanlık sayfamızdaki CV, daha sonra kişisel web sitesindeki CV'yi yan yana koyup iki farklı kaynağı yan yana koyup bir de büyük bir açıklık yakalamış gibi lanse ediliyor. Girin bakalım hala orada duruyor" ifadelerini kullandı.