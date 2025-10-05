10 Kasım bu yıl da ara tatile 'denk' geliyor... MEB'e sert tepki: 'Hepimiz biliyoruz ki bunlar tesadüf değil!'

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay “10 Kasım’ın ara tatillere denk getirilmesi ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun MEB sitesinden kaldırılması tesadüf değildir” dedi.

Özbay, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla Denizli’deki sendika üyeleriyle bir araya geldi.

"BU BİLİNÇLİ BİR TERCİH"

Konuşmasında son yıllarda 10 Kasım tarihinin ara tatillere denk getirilmesini eleştiren Özbay, bu durumun bilinçli bir tercih olduğunu ifade ederek, “Geçtiğimiz yıllarda da bunu yaşadık. 10 Kasım yine ara tatile denk geliyor. Hepimiz biliyoruz ki bunlar tesadüf değil. 'Maarif model’ adı altında yeni bir müfredat getirip 'Türkiye Yüzyılı' diyorsun ama Cumhuriyet’ten söz etmiyorsun. Bu bilinçli bir tercih” diye konuştu.

“CUMHURİYETİN ÖĞRETMENLERİ BU OYUNLARA GELMEYECEK”

Özbay, iktidarın Cumhuriyet’in temel kazanımlarını hedef alan politikalar izlediğini söyleyerek, “Cumhuriyetin tarihinde nasıl mücadele verilerek bugünlere gelindiyse, biz de aynı kararlılıkla mücadele edeceğiz. 23 yılda hala anlamadıkları şey, bu milletin yüreğindeki Cumhuriyet ve Atatürk sevgisinin bu tür oyunlarla yok edilemeyeceğidir" dedi.

Özbay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bazı sayfaların erişime kapatıldığını belirterek, “3 Mart Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nu arama motoruna yazdığınızda karşınıza çıkan ilk bağlantı Milli Eğitim Bakanlığı’nın sayfasına yönlendiriyor. Ancak artık o sayfa açılmıyor, ‘Sayfa bulunamadı’ diyor. Yani bu bilgi kaldırılmış durumda. Bu da bize gösteriyor ki hiçbir şey tesadüf değil" diye ifade etti.