10 Kasım'da büyük ayıp: Kaymakam törene geç kaldı

Piraziz Atapark’taki Atatürk Anıtı önündeki tören için ilçedeki resmi kurumların ve siyasi partilerin temsilcileri sabah saatlerinde toplandı.

Programa göre sırayla Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı'nın ardından AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti ilçe teşkilatlarının çelenklerinin anıta konulması, ardından da saygı duruşunda bulunulması gerekiyordu.

Ancak Kaymakam Burak Öz, 09.05'teki saygı duruşundan çok kısa süre önce tören alanına geldi. Öz'ün Kaymakamlık çelengini anıta koymasının ardından Belediye Başkanlığı ve AKP İlçe Başkanlığı çelenkleri anıta bırakıldı.

Bu sırada sirenlerin çalmasıyla CHP, MHP ve İYİ Parti teşkilatlarının çelenkleri anıta konulamadan saygı duruşunda bulunuldu.

Bu partilerin ilçedeki yetkililerinin, çelenklerini saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından anıta koymasıyla tören tamamlandı.

CHP İLÇE BAŞKANI GÖRGÜLÜOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

CHP Piraziz İlçe Başkanı Zelfi Görgülüoğlu, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çelenklerimiz hazır bekliyorduk. Kaymakam Bey sirenlerin çalmasına iki dakika kala geldi. Apar topar kendi çelengini koydu, ardından belediye ve AKP İlçe Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Ancak bu sırada siren çaldı ve saygı duruşuna geçildi. CHP, MHP ve İYİ Parti çelenkleri sunulamadı.

Kendisine ‘Sayın Kaymakamım, 09.05’ten önce sizin ardınızdan tüm çelenklerin sunulması gerekiyordu. Siz geç kaldığınız için biz çelenk sunamadık’ dedik. ‘Ben yetiştim, çelengimi koydum. Saatin ne önemi var?’ yanıtını verdi. ‘Siz sadece kendi çelenginizden mi sorumlusunuz? İlçenin mülki amiri olarak bu törenden de sorumlusunuz’ dediğimizde ise, tören bitiminde ‘Buyurun şimdi koyun, polemik yaratılacak şey midir?’ cevabını aldık.”

"HERKESİN GEREKEN ÖZENİ VE SAYGIYI GÖSTERMESİ GEREKİYOR"

CHP’li Görgülüoğlu, olayın 10 Kasım’ın anlam ve ruhuna gölge düşürdüğünü belirterek, “Ne yazık ki bu yıl ilçemizde 10 Kasım’a ve Atamıza layık bir tören gerçekleştirilemedi. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Yılda bir kez düzenlenen bu anlamlı günde herkesin gereken özeni ve saygıyı göstermesi gerekiyor” dedi.

Törende yaşanan aksaklık, Piraziz’de bazı yurttaşların ve siyasi parti temsilcilerinin de tepkisine yol açtı.