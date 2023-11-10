10 Kasım'da da aynı manzara: Erdoğan Anıtkabir'de 'alkışlandı'

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için Anıtkabir’de düzenlenen resmi törende, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'alkışlandı'. O anlar kameralara yansıdı.

ANKA
Yayınlanma: 10.11.2023 - 11:49
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Ebedi Başkomutan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanında; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, yüksek yargı üyeleri, komuta kademesi yer aldı.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Kasım'da da 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu yaptı.

YİNE AYNI MANZARA

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için Anıtkabir’de düzenlenen resmi törende, Erdoğan alkışlandı.

Geçmiş yıllarda da AKP Gençlik Kolları üyesi olduğu öğrenilen gruplar Anıtkabir’deki törenlerde Erdoğan’a yönelik slogan atmıştı.


10 kasım AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan

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