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100'üncü günde Saraçhane'de: İmamoğlu'ndan videolu çağrı!

100'üncü günde Saraçhane'de: İmamoğlu'ndan videolu çağrı!

30.06.2025 12:19:00
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Haber Merkezi
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100'üncü günde Saraçhane'de: İmamoğlu'ndan videolu çağrı!

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 1 Temmuz Salı günü Saraçhane'de yapılacak eylem için çağrıda bulundu. Eylemin tarihi, İBB'ye yönelik operasyonun 100'üncü gününe işaret ediyor.

Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, X hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu paylaşımında, İBB'ye yönelik operasyonların 100'üncü gününde yapılacak Saraçhane eylemine çağrı yaptı.


"BİR KEZ DAHA UMUTLA DOLDURALIM"

"Boyun eğmiyoruz! Çünkü bu mücadele bir kişinin mücadelesi değil" diyen İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bu mücadele, Türkiye’nin yoluna demokrasi ile devam edip etmeyeceğinin mücadelesi. Hakkın, hukukun, adaletin, refahın, varlığın mücadelesi.

Bu mücadele gençlerin, emekçilerin, emeklilerin, 86 milyonun mücadelesi.

İşte bunun için 100. günde, salı akşamı bir kez daha umudun hiç bitmediği yerdeyiz, evimizdeyiz, Saraçhane’deyiz.

Bu utanca, bu adaletsizliğe, bu darbe düzenine karşı hep birlikte duralım. Saraçhane’yi bir kez daha umutla dolduralım."

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