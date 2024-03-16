100. Yıl Anıtı yıkıldı

AKP’li belediye mahkeme kararını dinlemedi, ‘park’ çalışması gerekçe gösterildi.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 16.03.2024 - 04:00
100. Yıl Anıtı yıkıldı
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Samsun Atakum Belediyesi ve Samsun Rotary Kulübü işbirliğinde Kent Meydanı’nda Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında yapılan 100. Yıl Anıtı’nın inşaatı Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından imara aykırı olduğu gerekçesiyle mühürlenmiş ve Atakum Belediyesi’ne 783 bin TL ceza kesilmişti. Bu gelişmenin ardından SBB, Kent Meydanı’nda başlattığı Kütüphane Parkı çalışmasını gerekçe göstererek 100. Yıl Anıtı için dikilmiş olan beton blokları yıktı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci duruma tepki gösterdi.

"YARGIYA TAŞIYACAĞIM"

Deveci yıkımın mahkeme kararına aykırı olduğunu söyleyerek “Atakum Kent Meydanı’nın bulunduğu yer ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı var. Ancak mahkeme kararına rağmen yıkım yapılıyor. Mustafa Demir, mahkeme hukuk tanımıyor. SBB Başkanı Mustafa Demir hakkında yargı kararlarına uymamaktan savcılığa suç duyurusunda bulunacağım” dedi.


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