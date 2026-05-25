107 yıllık partinin seçilmiş yönetimi, polis baskınıyla genel merkezden çıkarıldı: 'CHP yıkılmaz'

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Özgür Özel yönetiminin mutlak butlan kararı sonrası parti genel merkezinde başlattığı nöbet dün sabahın erken saatlerinde “baskınla” karşılaştı.

İlk olarak önceki gece seçilmiş Parti Meclisi üyeleriyle toplanan Özel yönetimi, partiye polis baskını olacağı duyumlarının alınması üzerine gece yarısından itibaren parti örgütlerini genel merkeze çağırdı.

Parti yönetimi genel merkezdeki milletvekilleriyle bahçede nöbet tutmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde, CHP lideri Özgür Özel’in önceki gün vekillerle yaptığı kapalı toplantıya katılmayan milletvekillerinin bir kısmı, yanlarında kalabalık bir grupla genel merkezin önüne geldi.

Aralarında Kılıçdaroğlu’nun Avukatı Celal Çelik, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen’in de bulunduğu Kılıçdaroğlu’na yakın vekiller, yanlarına gelen grupla kol kola girerek CHP Genel Merkezi’ne girmeye çalıştı. CHP’liler bu kalabalığı “bodyguard’lık yapan mafyatik tipler” olarak tanımladı.

‘KAYYIMA GEÇİT YOK’

Bu sırada genel merkez bahçesinde nöbet tutan partilerle dışarıda kalan ekip arasında gerginlik yaşandı. Taraflar birbirlerine su şişesi ve taş da fırlattı. Bu sırada genel merkezin dış kapısına “Kayyıma, darbeye geçit yok” yazısı asıldı. Kılıçdaroğlu’na yakın vekiller bir süre genel merkezdeki yöneticilerle telefonda görüşerek uzlaşmaya çalıştı.

Bu sırada CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kılıçdaroğlu’na yakın vekillere “Bir milletvekili koltuğu için Erdoğan’ı yeniden koltuğa oturtacaksınız” tepkisini gösterdi. Dışardaki kalabalığın dağılmaması üzerine genel merkezin girişi açılmadı.

Bu gerginlik yaşanırken açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Özgür Özel’in önceki gece Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve iki ismin kurultay tarihini belirlemek üzere heyetler görevlendirmede uzlaştığını söyledi. Bu kapsamda Suat Özçağdaş’la birlikte Kılıçdaroğlu’nun görevlendireceği iki vekille dün saat 12.00’de görüşmek üzerine uzlaştıklarını belirten Emir “En yakın kurultay tarihine nasıl ulaşabileceğimizi tasarlarken, maalesef birileri bir yerlerden buldukları bodyguardlarla, mafyavari tiplerle gelip genel merkezimizin kapısına dayanmayı tercih etti” ifadelerini kullandı.

DİLEKÇE VERDİLER, GEREKÇE ‘MAAŞ’

Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, genel merkez girişinde yaşanan bu gerginlik üzerine “Burada iki gündür çalışan memurlar, işçiler, emekçilerimiz bayram ikramiyelerini, maaşlarını alıp tatile gitmek istiyorlar. Burada yetkisiz bir şekilde oturdukları için verilemiyor” diyerek savundu.

Sarı bu savunmayı yaparken genel merkez personelinin “Binayı terk etmezseniz sözleşmeniz feshedilir” diye tehdit edildiği iddia edildi.

Kılıçdaroğlu kanadı genel merkeze alınmayınca Kılıçdaroğlu “CHP’nin tüm örgütlerine tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim. Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır” açıklamasını yaptı.

Gerginlik dinmeyince Kılıçdaroğlu’nun avukatı genel merkezin tahliyesi için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne ikinci kez dilekçe verdi.

DESTEKÇİLERİ DE ‘KURULTAY’ DEDİ

İkinci dilekçeden sonra polis genel merkezin önünü ablukaya aldı. Genel merkezin olduğu sokağa girişler de tamamen kapatıldı. CHP’de gerilimin tırmanması üzerine Kılıçdaroğlu’na destek veren Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol “En kısa zamanda kurultaya gidilmelidir” açıklamasını yaptı.

Daha önce Kılıçdaroğlu’nun arınma çağrısı videosunu paylaşan Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve Burdur Milletvekili İzzet Akbulut benzer açıklamalar paylaştı.

Özel’in önceki gün yaptığı toplantıya katılmayan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da genel merkezde yaşananlara tepki gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, binaya polis baskını yapılmasını “tarihi bir leke” olarak.

İKTİDAR YOLU MEYDANDA

CHP’li Murat Emir, Gül Çiftci ve Deniz Yavuzyılmaz ile otopark kapısına giderek polisle müzakere etti.

BAKAN ÇİFTÇİ İLE GÖRÜŞME

Gerginlik dinmeyince Kılıçdaroğlu'nun avukatı genel merkezin tahliyesi için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne ikinci kez dilekçe verdi. CHP'li Emir, bu gelişmelerden sonra gerilimin düşürülmesi için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşmeye gitti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Emir “İcra memurları hukuken gerekmediği halde genel merkezimize girmek istemiştir. Yargıtay’a bir başvurumuz olduğunu ifade ettik. Yargıtay sitesinde şu an CHP genel başkanının Özgür Özel olduğu açıkça görülmektedir. Bir tedbir kararı vardır ama bu yok hükmündedir. Mahkeme kurultayı tedbiren yok sayarak esas kararın önüne geçmiştir. Bu nedenle yok hükmündedir. Yargıtay bu hukuki saçmalığa el koyana kadar İçişleri Bakanımızdan güvenlik güçlerinin güç kullanarak genel merkezimize girmemesini arz ettik” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu tarafının “İçişleri Bakanlığı’na niye gidiyorlar, bizimle görüşsünler” sözlerine yanıt veren Emir, “İçişleri bakanına ilk giden bu arkadaşlarımız. İletişime açığız diyorlar ama kapalılar. Kongre kararını belirleyecektik” dedi.

POLİSLER CHP GENEL MERKEZİNE GİRDİ

Kılıçdaroğlu tarafıyla önceki gece yaptığı görüşmeyi de anlatan Emir, saat 12.00’de görüşmek üzere uzlaştıklarını, ancak onların bu uzlaşıya uymayarak sabah 7 civarında geldiğini söyledi. Emir’in bu açıklamasından kısa bir süre sonra, polisler CHP genel merkezine girdi.

Duman altında kalan genel merkez girişi bir anda savaş alanına döndü. Hem basın mensupları hem yurttaşlar hem milletvekilleri hem de parti yönetimi sıkılan gazdan etkilendi.

‘AKP İLE İTTİFAK VAR’

Polisler genel merkeze girdiği sırada 12. kattaki odasında olan CHP lideri Özel, bir video mesaj paylaştı.

“Suçumuz, 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak, AKP’yi yenmek” diyen Özel, “Partideki başarımızı hazmedemeyenler ile 31 Mart seçim başarımızı hazmedemeyenlerin ittifakı var. Yani AKP’nin yargı kollarıyla butlan ittifakı var. Şimdi o hukuksuz kararı almaları yetmezmiş gibi kapıya dayandılar. Önce sabahın 07.00’sinde hiçbirisi CHP’li olmayan, önde yürüyen birkaç milletvekili dışında işi gücü kavga etmek olan bir grupla kapımıza dayandılar. Gençler püskürttü. Tekrar geldiler, daha kalabalık geldiler. Kapılar kapandı, direniş başladı. Şimdi polisle geldiler. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Ama zaten biz bu binada oturarak partiyi birinci parti yapmadık. Bu binada oturmakla seçim kazanılmıyor. Bunu en iyi birileri bilir. Seçim sokakta, meydanda kazanılır. Biz bundan sonra sonuna kadar burada direnip eğer bizi buradan söküp atarlarsa da iktidar yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

TEBLİGATI YIRTTI, CEKETİNİ KOLTUKTA BIRAKTI

kamında nöbetini sürdüren Özel, kararla ilgili tebligat kendine ulaştığında “Bunun için yıktılar baba ocağını” diyerek tebligatı yırttı. Özel, Kılıçdaroğlu’nu işaret ederek yırttığı parçaları yanındakilere verdi ve “Koy masaya, gelince okusun” dedi.

Polisler tüm katları boşalttıktan sonra genel merkezden en son CHP lideri Özel çıktı.

Ceketini çıkararak binayı terk eden Özel, bahçede bekleyen yurttaşlara “Canım arkadaşlarım, partililerim. Bize kaybetmek, yenilmek yakışmıyor. Atatürk’ün partisine teslim olmak yakışmıyor” diyerek seslendi.

Özel “Çok üzgünüm, Buradan, bir daha kimsenin alamayacağı şekilde geri almak üzere çıkıyorum. Buraya bir daha geldiğimizde ne bu iktidar ne işbirlikçileri cesaret edecekler. Atatürk’ün partisini teslim almak isteyenlerle, teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum. Birileri kendine yakışanı yapıyor. Biz onlara en kısa sürede kurultay ilan edin demişken, sabahın 7’sinde arkalarında ne kadar kriminal tip varsa onları takıp babaocağına getiren de kendine yakışanı yaptı, ona direnen de kendine yakışanı yaptı. Partiyi kişisel hırslarınızdan dolayı, bir yenilgiyi kabul edemediğiniz için AKP’ye teslim etme planının öznesi olmayın dedik. Dinletemedik. Delegenin vermediği yetkiyi AKP’nin hakiminden dilendiler. Sizin gibi her yenilgiden sonra bunu kabul mu edecektik? Biz zaten bu seçimi kazanmayı burada oturarak yapmadık. Sokakta, meydanda yaptık. iktidarın zavallı aparatlarına söylüyorum. CHP bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır. Butlancıları, muhalefet koltuğuna talip olanları geride bırakıp iktidar koltuğuna yürümeye var mısınız?” dedi.

‘O SANDIK GELECEK O BUTLAN GİDECEK’

CHP’nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, açıklamasından sonra partilileriyle Meclis’e yürüyüşe geçti.

Özel, yürüyüşü sırasında “Elbette partimizi geri alacağız. Benim her bir ilde, il başkanlığında makam odam var. Bir tanesini geride bıraktım, diğerleri duruyor” dedi ve bundan sonra Meclis’te olacağını yineledi.

Özel’in öncülüğündeki grup, yoğun yağmur altında Eskişehir Yolu üzerinden Meclis’e yürüdü. Bu sırada yoldan geçer yurttaşlar arabalarının kornalarını çalarak yürüyüşe destek verdi.

Polis, Meclis’e yaklaşınca kalabalığın önünü durdurdu. “100 kişi 150 kişi çıktık, on binlerle Meclis’e doğru yürüyoruz” diyen Özel, TOMA’nın üzerine çıktı.

‘BİNAYI MERAKLISINA BIRAKTIK’

Milli Egemenlik Parkı’na getirilen otobüsün üzerinden yurttaşlara seslenen Özel “AKP’nin yargı kollarıyla butlan kolları karşımızda” diyerek “Dün ağabey dediğine kötü söylemeyen Özgür, sıktım dişimi sustum. Ama yeter. Kendime acımıyorum. Her seçim akşamı haftalarca başı ağrıyan kadın kollarına acıyorum. O yüzden size söz veriyorum beni acıyla, baskıyla terbiye edemezler. Dayaktan yılmam. Gazla sindiremezler. Ben mağlubiyete alışmam” ifadelerini kullandı.

Özel, “Hani biri arının diyor ya onların sıktığı biber gazından, yağan yağmurda arındık. Bu partinin iktidarın biber gazından, dost bildiğimizin ihanetinden gayrı arınacak hiçbir şeyi yoktur” dedi.

Mikrofonu bozulduğu için bağırarak konuşmasını devam eden Özel “Bu parti kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Savaş sırasında çadırlarda kuruldu” dedi.

Özel, “Biz o binadan çıktık, meraklısına bıraktık. Bundan sonraki genel merkezimiz Meclis’teki CHP grubudur. Partiyi ilk seferinde Mustafa Kemal ve arkadaşları, ikincide Erol Tuncer ve arkadaşları, üçüncü seferinde CHP’yi işgalden kurtarıp açmaya var mısınız? CHP’yi delegenin seçtikleri yönetmiyorsa, Saray’ın seçtikleri yönetiyorsa CHP kapanmıştır. CHP’yi üçüncü kez açmak için çalışacağım. O sandık gelecek o butlan gidecek” dedi.

‘KEMAL BEY’İN ÜLKÜCÜLERİ’ BİRBİRİNE ÇİKOLATA DAĞITTI

Özel ve ekibi genel merkezden ayrılınca, Kılıçdaroğlu kanadı genel merkeze girdi. Özel’in genel merkezdeki fotoğrafları indirildi.

Genel başkanlık katına yerleşen Kılıçdaroğlu ekibi, birbirine çikolata ikram etti. Özel ve ekibinin kurultay sürecini “aymazlıkla” yönettiğini savunan Eski İstanbul milletvekili Müslim Sarı “Bugün CHP’nin içine düştüğü bu durum bizim değil, maalesef CHP yönetiminin, burada bulunan arkadaşlarımızın eseridir. Hukuki sorun halledilince kurultay sürecine başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşurken biber gazı etkisinden öksüren Sarı, Kılıçdaroğlu’nun dün genel merkeze gelmeyi “uygun görmediğini” de söyledi. Kılıçdaroğlu’nun genel başkanken genel merkezde makam verdiği eski ülkücüler de sabah yapılan baskına geldi.

Kol kola girip genel merkezi teslim almak isteyen grubun içinde “Kemal Bey’in ülkücüleri” olarak bilinen grubun olduğu gözlemlendi.

Kılıçdaroğlu daha önce bütün tepkilere karşın bu eski ülkücülere genel merkezin üçüncü katında makam vermişti. Kurultayı kaybetmesinin ardından eski ülkücüler üçüncü katı boşaltmıştı.